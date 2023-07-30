«Укрзалізниця» запустила новий поїзд зі Львова до Мукачева. Поїзд курсуватиме через Сколе, Славсько та Воловець.

Як повідомила прес-служба перевізника, з 1 серпня почне курсувати додатковий регіональний поїзд №827/828. Поїзд обладнано спеціальними велостійками, що розташовані у першому та останньому вагонах поїзда (№1 та №8).

Розклад руху:

відправлення зі Львова о 07:35, прибуття до Мукачева о 12:07;

відправлення з Мукачева о 14:30, прибуття до Львова о 18:45.

Регіональний поїзд зупинятиметься на станціях Миколаїв-Дністровський, Стрий, Сколе, Гребенів, Тухля, Славсько, Лавочне, Воловець, Свалява, Карпати. П️оїзд не к5урсуватиме 3, 8, 10, 17, 24 і 31 серпня.

Через ремонт залізничного полотнка, з 15 серпня розклад поїзда зміниться. Актуальний розклад можна бупе перевірити на сайті УЗ та в додатку перевізника.