Компанія «Укрзалізниця» у кінці червня зареєструвала в Польщі компанію під назвою Ukrainian Railways Cargo Poland, повідомив 11 липня ресурс Rail.insider із посиланням на польський реєстр юридичних осіб.

Дата реєстрації дочірньої компанії – 30 червня 2023 року. Сума статутного капіталу – 5 тис. злотих (приблизно 45 500 грн). Її офіс розташований у Варшаві.

Як нагадується в публікації, про плани щодо відкриття логістичної компанії в Польщі в «Укрзалізниці» оголосили в лютому 2023 року. Крім того повідомлялося, що Україна та Польща працюють над створенням спільної експедиторської компанії. Так, на початку червня заступник директора департаменту комерційної роботи «Укрзалізниці» Валерій Ткачов розповів, що компанія до кінця року зареєструє експедиторську фірму для виходу на ринки Європейського Союзу. Також вивчається питання про вихід з аналогічною послугою у Словаччину та Угорщину.