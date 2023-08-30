«Укрзалізниця» призначила додаткові рейси поїздів через Львів. Рейси курсуватимуть через Київ, Запоріжжя, Одесу та Івано-Франківськ.

Як повідомила прес-службі УЗ, 2,3,9 та 10 вересня поїзд №191/192 Львів – Київ – Львів виконає додаткові рейси. Відправлення з Києва – о 7:05, прибуття до Львова –о 17:03. Зворотно зі Львова рейс вирушатиме о 13:15 та прибуватиме в Київ 22:05.

Крім цього, 3 вересня два додаткові рейси виконає поїзд №167/168 Львів – Одеса – Львів, Відправлення зі Львова о – 8:37, прибуття в Одесу – о 20:13. Зворотно з Одеси поїзд вирушить о 9:39 та прибуде у Львів 20:44.

Крім цього, скасований на час ремонтних робіт У Перемишлі поїзд №31/32 із Запоріжжя замість Польщі курсуватиме до Івано-Франківська. За новим тимчасовим маршрутом поїзд вирушатиме із Запоріжжя 7-8, 14-15, 21-22 вересня о 20:49 та прибуватиме наступного дня до Івано-Франківська о 16:02. Зворотне відправлення з Івано-Франківська заплановане на 8-9, 15-16, 22-23 вересня о 19:23, прибуття до Запоріжжя – о 15:34 наступного дня.

Квитки на додщаткові потяги можна придбати в застосунку «Укрзалізниці» на сайті та в касах вокзалів.