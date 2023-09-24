Потяг з Варшави до Рава-Руської курсуватиме щоденно

Польська залізниця внесла маршрут «Варшава – Рава-Руська» до розкладу руху поїздів. Потяг розпочне курсувати з 15 жовтня і буде щоденним. Про це стало відомо зі сайту польської залізниці PKP.

Згідно з оприлюдненим польською залізницею розкладом, поїзд відправлятиметься з Варшави Всходньої [Варшава Східна] о 21:45 за польським часом. У Рава-Руську прибуде через 6,5 годин, о 5:15. Дорога назад триватиме на годину довше. Із Рави-Руської поїзд відправлятиметься об 11:00 і прибуватиме до столиці Польщі через 7,5 годин, о 17:29. Потяги курсуватимуть щоденно. Маршрут поїзда пролягатиме через Люблін.

Оператором маршруту є приватний перевізник Stowarzyszenie Kolejowych Przewozów Lokalnych (SKPL). Наразі онлайн-продаж квитків на потяг на сайті польської залізниці недоступний, то ж дізнатись вартість проїзду неможливо.

З інформації на сайті польської залізниці можна довідатись, що перевезення буде здійснюватись рейковим автобусом із двома класами вагону – першим та другим. У поїзді передбачене місце для перевезення багажу великого розміру.

Маршрут поїзда "Варшава - Рава-Руська" на мапі PKP

«Завдяки ініціативі місцевих громад, роботі та інвестиціям "Укрзалізниці", а також тиску громадянського суспільства по обидва боки кордону Львів матиме зручне залізничне сполучення з Варшавою. Якщо дуже хотіти й наполегливо працювати над деталями – можна здійснити й неможливе. Наступна зупинка – Linia102», – написав голова ГО Linia102.ua Віктор Гальчинський.

Раніше «Укрзалізниця» повідомляла, що потяг зможе транспортувати до 500 пасажирів в обидва напрямки. У відомстві обіцяють організувати на станції Рава-Руська зручну пересадку на поїзди до Львова.

Нагадаємо, що на початку літа 2023 року польська компанія Stowarzyszenie Kolejowych Przewozów Lokalnych (SKPL) отримала дозвіл на запуск приватних поїздів «Варшава – Рава-Руська» з пересадкою до Львова. Дозвіл діятиме до 31 травня 2028 року.

Щоб запустити потяг «Укрзалізниця» відремонтувала ділянку євроколії довжиною 8,4 км та відреставрувала вокзал у Рава-Руській. Додамо, що залізничний пункт пропуску у Рава-Руській не працював понад 20 років. «Укрзалізниця» також планує прокласти залізничну колію з Рави-Руської до Брюховичів, щоб маршрут напряму сполучав Львів та Варшаву.