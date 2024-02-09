Квитки на додаткові потяги вже доступні на веб-ресурсах «Укразалізниці» та у касах вокзалів.

З 9 лютого «Укразалізниця» запускає низку додаткових потягів у напрямку Львова зі столиці та між Ворохтою, Львовом, Івано-Франківськом та Коломиєю.

Зокрема, призначено додатковий потяг №810/809 Ворохта – Львів на 9 лютого. Він відправлятиметься з Ворохти о 16:29 і прибуватиме до Львова о 20:31. 10 та 11 лютого цей потяг відправлятиметься зі Львова о 8:37 і прибуватиме до Ворохти о 13:03, а в зворотному напрямку, з Ворохти, відправлятиметься о 16:29 та прибуватиме до Львова о 20:31.

12 лютого потяг №810/809 Ворохта – Львів курсуватиме в сполученні Львів – Коломия. Він відправлятиметься зі Львова о 8:37, прибуватиме до Івано-Франківська о 10:50 та до Коломиї об 11:44.

Також УЗ запустила додатковий потяг №255/256 Київ – Рахів. З Рахова він відправлятиметься з 22 лютого о 19:37, прибуватиме до Львова о 2:02, а до Києва о 13:01. З Києва він курсуватиме з 23 лютого через день, відправлятиметься о 14:59 та прибуватиме до Рахова о 7:50.

Квитки на потяги вже доступні на веб-ресурсах «Укразалізниці» та у касах вокзалів.