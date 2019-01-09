Прибуток 100 найбільших держкомпаній впав майже наполовину

У першому півріччі 2018 сто найбільших держкомпаній загалом отримали чистий прибуток у розмірі 21,5 млрд грн. Це майже 42% менше ніж за аналогічний період 2017 року, оскільки тоді вони заробили майже 36 млрд грн. Про це йдеться у звіті Міністерства економічного розвитку і торгівлі.

Як повідомили у відомстві, основним чинником, що вплинув на зниження показника, стало зменшення чистого прибутку НАК «Нафтогаз України», який складає близько 51% загального фінансового результату всього портфелю.

«Так, у першому півріччі 2018 року його чистий прибуток зменшився у порівнянні з аналогічним періодом 2017 року на 60,3%, тобто з 27,7 млрд гривень до 11 млрд гривень», - йдеться у звіті.

Згідно з документом, суттєва частина зниження показника пов’язана зі збільшенням збитку «Укртрансгазу», 100% акцій якого належить «Нафтогазу», з - 1,6 млрд гривень до - 18,3 млрд гривень.

«Збільшення збитку відбулося через перегляд залишкових термінів активів, залучених у діяльності з транзиту природного газу», - повідомляє прес-служба міністерства.

Зауважимо, що наразі в Україні нараховується 3364 держпідприємств, з яких працює лише 1594.

Сума активів портфелю 100 найбільших державних підприємств складає близько 93,3% від загальної вартості всіх працюючих державних підприємств в Україні.

Зазначимо, що протягом 2018 року «Нафтогаз» сплатив до бюджету близько 136,5 млрд гривень податків та дивідендів, що склало близько 15% всіх надходжень державного бюджету України. Сума сплачених податків та відрахувань із прибутку «Нафтогаз» за 2018 рік збільшилась на 27% порівняно з 2017 роком.