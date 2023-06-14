В інфекційній лікарні зараз перебуває 23 хворих, з них троє дітей

Кількість людей, що отруїлися у двох львівських кафе, зросла. Станом на 12:00 14 червня на лікуванні перебуває 23 пацієнти, з них троє дітей. Причиною захворювання стала сальмонела.

Як повідомила ZAXID.NET директорка Львівського обласного центру контролю і профілактики хвороб МОЗ України Наталія Тімко-Іванченко, ці два спалахи сталися у закладах громадського харчування, які між собою ніяк не пов’язані.

«У першому спалаху є семеро людей, з них одна дитина. Вони були госпіталізовані впродовж суботи-неділі і з тих пір кількість хворих не збільшується. У матеріалі від трьох хворих бактеріологи Львівської обласної інфекційної лікарні підтвердили сальмонелу, тому ми говоримо про випадки сальмонельозу», – каже Наталія Тімко-Іванченко.

За її словами, у другому спалаху станом на зараз госпіталізовано 16 осіб, з них двоє дітей. Учора методом ПЛР фахівцями Львівського обласного центру контролю і профілактики хвороб МОЗ України в однієї пацієнтки було підтверджено сальмонелу.

«Госпіталізація триває від неділі і до сьогодні, стан хворих, які були госпіталізовані раніше, вже з позитивною динамікою. Тих, хто тільки поступає в лікарню – середньої важкості», – каже Наталія Тімко-Іванченко.

Нагадаємо, за даними ZAXID.NET, до інфекційної лікарні госпіталізували людей, що харчувалися у кафе «CACAO» на пр. Червоної Калини і у кафе «Анхор» на вул. Земельній, 23.

У цих закладах громадського харчування працювали фахівці Держпродспоживслужби у Львівській області і Львівського обласного центру контролю і профілактики хвороб МОЗ України. Наразі ще не становлено, що саме призвело до спалаху захворювання. Пацієнти кажуть, що у кафе «CACAO» їли круасани і тістечка-еклери, а у кафе «Анхор» було велике розмаїття страв. Епідрозслідування ще триває.

Завідувачка відділу моніторингу та реагування на небезпеки Львівського обласного центру контролю та профілактики хвороб МОЗ України Ірина Куліш повідомила, що від початку року на Львівщині вже зафіксовано сім спалахів, з яких у трьох причиною захворювання стала сальмонела.