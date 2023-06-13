Зараз в інфекційній лікарні перебуває 15 осіб, Причину отруєння встановлюють

До Львівської обласної інфекційної лікарні з попередніми діагнозами «гостра кишкова інфекція» та «бактеріальна кишкова інфекція» госпіталізовано 15 осіб, серед них двоє дітей. Пацієнти повідомили, що харчувалися у львівських кафе. Чим могли отруїтися відвідувачі, наразі невідомо. Причину масового отруєння намагаються встановити спеціалісти відповідних служб.

Про отруєння людей у львівських кафе повідомило 12 червня ГУ Національної поліції у Львівській області.

«На оперативну лінію 102 надійшло повідомлення про те, що до однієї з львівських лікарень з попереднім діагнозом «гостра кишкова інфекція» доставлено п’ятьох львів’ян – чотирьох дорослих та одну дитину. Як попередньо встановили співробітники відділу поліції №2 Львівського районного управління поліції №2, госпіталізовані громадяни в різний час харчувались в одному з кафе, розташованому на проспекті Червоної Калини у Львові. Стан пацієнтів стабільний», – сказано у повідомленні.

Цього ж дня у поліцію надійшло ще одне повідомлення від медиків про госпіталізацію у профільну лікарню шістьох мешканців Львова – п’ятьох дорослих та одну дитину, з попереднім діагнозом «бактеріальна кишкова інфекція». Стан пацієнтів стабільний. Як попередньо встановили співробітники Львівського районного управління поліції №1, госпіталізовані громадяни вживали їжу під час банкету в одному з львівських ресторанів.

Як повідомила ZAXID.NET завідувачка відділу моніторингу та реагування на небезпеки Львівського обласного центру контролю та профілактики хвороб МОЗ України Ірина Куліш, пацієнти, що потрапили до лікарні , харчувалися у кафе Cacao на пр. Червоної Калини і у кафе «Анхор» на вул. Земельній, 23.

«До інфекційної лікарні госпіталізовано сім осіб, з них одна дитина, що харчувалися у кафе «Cacao», що на проспекті Червоної Калини, з попередгім діагнозом – гостра кишкова інфекція. П’ятеро людей захворіли 9 червня, двоє – 10 червня. До лікарні почали поступати 9 червня. Ще одного хворого госпіталізували сьогодні. Ще вісім осіб (одна дитина) госпіталізували до лікарні 11 червня, вони харчувалися у кафе «Анхор» на вул. Земельній, 23», – повідомила Ірина Куліш.

Спеціалісти з'ясовують, що вклало людей на лікарняні ліжка: відбирають на дослідження зразки їжі, проби води тощо.

У поліції повідомляють, що за цими фактами слідчі територіальних підрозділів поліції відкрили кримінальні провадження за ч.1 ст.325 (Порушення санітарних правил і норм щодо запобігання інфекційним захворюванням та масовим отруєнням). Санкція статті передбачає покарання - штраф від тисячі до трьох тисяч неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або арешт на строк до шести місяців, або обмеження волі на строк до трьох років, або позбавлення волі на той самий строк.