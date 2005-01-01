Прикарпатський облавтодор віддав працівникам зарплатні борги після візиту інспекторів Держпраці

На Прикарпатті управління Держпраці змусило філію облавтодору виплатити зарплату 155 працівникам. Інспектори відвідали підприємство після відповідного звернення з боку працівників. Працівники підприємства повідомили інспекторам обласного управління Держпраці, що заробітна плата їм виплачується нерегулярно з порушенням вимог ст. 115 КЗпП України. Зокрема, станом на день інспекційного відвідування заборгованість із виплати заробітної плати за грудень-січень становила 1 104 727 грн. «Після завершення інспекційного відвідування заборгованість із заробітної плати перед 155 працівниками погашено в повному обсязі», – повідомила прес-служба обласного управління Держпраці.

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