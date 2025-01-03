16-місячна дівчинка мала численні вроджені вади та потребувала постійного стаціонарного лікування

На Прикарпатті судитимуть 39-річну мешканку Рогатинської громади, дитина якої померла від ускладнень, спричинених коронавірусною хворобою. За злісне невиконання обов’язків з догляду за дитиною жінці загрожує до 5 років позбавлення волі.

Як повідомили ZAXID.NET в Івано-Франківській обласній прокуратурі 3 січня, прикарпатка виховує пʼятеро дітей. Її донька, віком 1 рік та 4 місяці, мала численні вроджені вади та потребувала постійного стаціонарного лікування.

«У березні 2024 року матір відпустила 16-місячну дитину із неповнолітньою донькою у гості до родичів у Івано-Франківськ. У дорозі дитина застудилась, а вже наступного дня стан її здоров’я суттєво погіршився. Проте матір не звернулась до медпрацівників, а зайнялась лікуванням у домашніх умовах, у результаті чого через декілька днів донька померла», – розповіли правоохоронці.

За висновком експерта, смерть дитини настала від коронавірусної хвороби, яка ускладнилася загальною інтоксикацією організму. Кримінальну справу передали до суду. За злісне невиконання обов’язків з догляду за дитиною жінці загрожує до 5 років позбавлення волі.