У серпні в регіоні зареєстрували 577 випадків, 67 хворих госпіталізували

На Прикарпатті зростає захворюваність на Covid-19. У серпні в регіоні зареєстрували 577 випадків, 67 хворих госпіталізували. За літо від коронавірусної інфекції померли троє пацієнтів, які не були вакцинованими.

Як повідомив керівник Івано-Франківського обласного центру контролю та профілактики хвороб Руслан Савчук 27 серпня, кількість хворих з Covid-19 у порівнянні з липнем зросла у 6 разів.

«У серпні фіксуємо суттєве збільшення захворілих на COVID-19. За цей час маємо 577 хворих, що в 6 разів більше, ніж у липні, коли захворіла 91 особа. Упродовж літа 2024 року COVID-19, спричинений вірусом SARS-CoV-2, забрав життя трьох прикарпатців. Ці люди не були вакциновані», – зазначив Руслан Савчук.

За словами лікаря, з середини липня на Прикарпатті зафіксовано випадки циркуляції нового штаму Covid-19 – LB.1 Omicron FLiRT, який має високу інтенсивність розповсюдження.