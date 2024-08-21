Медичної допомоги здебільшого потребують хворі, віком 34–65 років

На Закарпатті зростає захворюваність на Covid-19. За тиждень в регіоні зареєстрували 278 випадків, 67 пацієнтів госпіталізували.

Як повідомила 20 серпня головна епідеміологиня Закарпаття Вікторія Тимчик, серед хворих на коронавірусну інфекцію – 249 дорослих та 29 дітей і така кількість виявлених випадків є нетиповим показником для літнього періоду.

Найбільшу кількість хворих протягом останніх семи днів зареєстрували в Ужгородській громаді – 99 випадків, Перечинській та Тячівській – по 21, Мукачівській – 10.

«Упродовж минулого тижня госпіталізували 67 осіб з підтвердженим випадком коронавірусної інфекції. Троє пацієнтів з важким перебігом COVID-19 перебувають у відділенні реанімації та інтенсивної терапії», – зазначила Вікторія Тимчик.

Серед госпіталізованих – 7 дітей. Медичної допомоги здебільшого потребують хворі, віком 34–65 років.