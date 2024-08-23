Поляки розпочинають ремонт у пункті пропуску Медика - Шегині

Українські прикордонники попередили про ускладнений рух транспорту через пункт пропуску «Медика – Шегині». З інформацією польських колег, з 26 серпня там розпочнуть ремонтні роботи, які триватимуть близько півтора місяця.

«Звертаємо увагу громадян, які планують перетинати кордон у пункті пропуску «Шегині». За інформацією, отриманою від польської сторони, через проведення ремонтних робіт двох смуг руху в межах пункту пропуску, можливий сповільнений рух. Роботи розпочнуться о 9:00 26 серпня та триватимуть, попередньо, півтора місяця», – йдеться в повідомленні Західного регіонального управління ДПСУ.

Йдеться про ремонт смуг руху для оформлення вантажівок та автобусів на виїзд з території України (вʼїзд до Польщі).

Раніше повідомлялося, що Польща проводить ремонтні роботи в пункті пропуску «Гребенне – Рава-Руська», які планують завершити 12 вересня. Зазначимо, станом на 23 серпня у більшості пунктів пропуску на Львівщині спостерігаються великі черги автомобілів та автобусів на виїзд з України.