Польська сторона розпочинає ремонтні роботи в пункті пропуску «Гребенне – Рава-Руська»

Із понеділка, 12 серпня, Польща з понеділка розпочинає ремонтні роботи в одному з пунктів пропуску. Прикордонники попередили про можливі ускладнення під час перетину кордону.

Як повідомили в ДПСУ, з 12 серпня розпочнуться ремонтні роботи асфальтного покриття у пункті пропуску «Гребенне – Рава-Руська».

«Заміна покриття може спричинити ускладнення руху та триваліший час очікування, зокрема на в'їзд та виїзд до/з Польщі вантажного напрямку та на легковому напрямку на в'їзд в Україну», – йдеться в повідомленні.

Попередньо роботи триватимуть до 12 вересня 2024 року. Всіх, хто перетинатиме кордон в цьому пункті пропуску, просять врахувати можливість затримки або обрати інший ПП.