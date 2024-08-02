Пункт пропуску «Ягодин – Дорогуськ» є найбільшим в Україні

У зв'язку з ремонтом дорожнього покриття прикордонного переходу в польському Дорогуську (з українського боку – КПП «Ягодин») виникнуть значні труднощі в русі транспорту. Це збільшить час очікування на перетин кордону. Про це повідомило Надбужанське відділення Прикордонної служби Польщі в п'ятницю, 2 серпня.

Ремонтні роботи розпочнуть 5 серпня. Завершити ремонт планують орієнтовно до 14 листопада. До цього часу перевізників закликали, за можливості, обирати інші пункти пропуску.

За даними польської сторони, 2 серпня, у черзі на виїзд із Польщі до України у Дорогуську стояли близько 300 вантажівок, а приблизний час очікування на перетин кордону становив 10-12 годин.