Toyota Rav4 викрали 2018 року в Іспанії

У пункті пропуску «Краковець-Корчова» на українсько-польському кордоні затримали українку на викраденому автомобілі. Гібридний Toyota Rav4 мав змінений VIN-код. Машину викрали в Іспанії шість років тому.

Як повідомили у Держприкордонслужбі Польщі, викрадений автомобіль виявили у пункті пропуску Корчова. Інцидент трапився ще 29 липня, але прикордонники повідомили про нього 1 серпня після перевірки документів.

«На виїзд прибула 40-річна громадянка України на автомобілі Toyota Rav4 2018 року випуску. Під час перевірки легальності транспортного засобу прикордонний наряд виявив несанкціоноване втручання в поле VIN-номера», – повідомили польські прикордонники.

Під час ретельної перевірки встановили, що автомобіль орієнтовною вартістю 150 тис. злотих (1,5 млн грн за курсом НБУ) викрали на території Іспанії у 2018 році.

Автомобіль в українки вилучили, подальше розслідування справи триває.