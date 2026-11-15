Проблема криється саме у гумовому ущільнювачі

Узимку водії можуть зіткнутися з проблемою, коли після морозної ночі двері автомобіля неможливо відчинити. Найчастіше це трапляється через вологу, яка накопичується на гумових ущільнювачах. ТСН розповідає, як можна захистити двері від примерзання.

Як захистити гумові ущільнювачі?

Проблема криється саме у гумовому ущільнювачі, адже саме на ньому накопичується волога, яка швидко за мінусових температур замерзає. Щоб ущільнювач дверей не збирав в собі вологу, потрібно регулярно змащувати його спеціальним силіконовим мастилом. Обирайте засіб на основі полімерів, а не води. Також варто уникати мінеральних мастил у складі.

Щоб досягнути найкращого ефекту, краще спочатку нанести засіб на ганчірку, а вже потім обережно намастити на гуму.

Якщо мастило потрапить на оббивку салону, то вивести його буде важко, тому краще діяти обережно та не намагатися нанести засіб прямо з балончика.

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