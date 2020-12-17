Приміщення першого поверхку площею понад 70 кв. м на вул. Краківській, 5 продали

Управління комунальної власності Львівської міської ради продало приміщення першого поверху будинку на вул. Краківській, 5 за 14 млн грн. Покупця приміщення у кам’яниці обрали під час електронного аукціону 17 грудня.

Йдеться про 70,2 м² на першому поверсі будинку на вул. Краківській, 5. Раніше у цьому приміщення розташовувався магазин з посудом.

Будинок на вул. Краківській, 5 є пам’яткою архітектури, тому управління комунальної власності ЛМР отримало дозвіл від Міністерства культури на його продаж. У листопаді цього року міська рада оголосила аукціон на це приміщення зі стартовою вартістю 15,6 млн грн, однак цей аукціон не відбувся. У четвер, 17 грудня, управління комунальної власності з другої спроби провело аукціон на це приміщення, зменшивши стартову вартість до 7,8 млн грн.

Загалом на цей аукціон подалось шестеро учасників, а перемога дісталась львів'янину Миколі Кахничу, який запропонував за це приміщення 14 млн грн. Таким чином вартість одного квадратного метра у цьому приміщення склала 7,2 тис. доларів. Рекордна вартість нерухомості у Львові, нагадаємо, складає 16, 8 тис. доларів.

Цікаво, що пропозиція Миколи Кахнича всього на одну гривню вища за пропозицію іншого учасника – ПП «Берта Плюс».

За даними YouControl, львів’янин Микола Кахнич займається роздрібною торгівлею у магазинах. Найближчим часом управління комунальної власності Львівської міської ради має підписати договір із переможцем аукціону.

Триповерховий будинок на вул. Краківській, 5 є пам’яткою архітектури національного значення. Будинок звели у 1768 році, у ньому містилися крамниця одягу Ґольдберґа і майстерня годинників, у повоєнні часи — магазин колясок і господарських товарів.