«ПриватБанк» докапіталізувати на ₴16 млрд

Міністерство фінансів завершило четвертий етап додаткової капіталізації «ПриваБанку». Докапіталізація була проведена шляхом випуску облігацій внутрішньої державної позики на суму 16 млрд грн в обмін на акції банку. Про це повідомляється на сайті Мінфіну.

Рішення про додаткову капіталізацію на загальну суму 38,5 млрд грн було прийнято урядом на засіданні 23 червня 2017 на підставі пропозицій Національного банку України, з урахуванням рекомендацій Експертно-аналітичної ради з питань участі держави в статутному капіталі банків і на основі висновку незалежного аудитора - компанії EY.

При цьому на виконання зазначеного рішення в липні 2017 здійснено викуп акцій додаткової емісії банку в обмін на ОВДП обсягом 22,5 млрд грн.

Рішенням наглядової ради «ПриватБанку» від 18 грудня була затверджена переоцінка об'єктів операційної та неопераційної нерухомості, об'єктів фінансового лізингу та їх вплив на капітал.

«Результати переоцінки свідчать про те, що банк був у гіршому стані, ніж вважалося на момент переходу банку в державну власність, що зумовило необхідність додаткової капіталізації на суму 16 млрд грн.», – повідомила прес-служба Мінфіну.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що після націоналізації «ПриватБанку» проти Національного банку, Міністерства фінансів і самого «Привату» було подано понад 400 судових позовів.