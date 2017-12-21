«ПриватБанк» оголосив про продаж своєї латвійської «дочки»

ЕкономікаВолодимир Пиріг, 22 грудня3960

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Спостережна рада «ПриватБанку» погодила укладення контракту з однією з українських компаній для пошуку покупців пакета акцій банку в AS PrivatBank (Латвія), повідомила прес-служба української фінустанови.

Згідно з повідомленням, залучена до продажу, а також підготовки та супроводження транзакції компанія є партнером Rotshild в Україні.

«Залучення такої фінкомпанії сприятиме швидкому процесу проведення переговорів з потенційними інвесторами та уникненню конфлікту інтересів з іншими компаніями, що представляють інтереси інших власників банків», – повідомили в прес-службі.

Зазначається, що на сьогодні державний «ПриватБанк» має істотну частку в статутному капіталі AS PrivatBank – 46,5%, який є самостійною кредитною установою, що здійснює фінансову діяльність на території Латвії.

Держава націоналізувала «ПриватБанк» 18 грудня 2016 року. До цього часу він був у власності бізнесменів Ігоря Коломойського та Геннадія Боголюбова. Загалом після націоналізації «ПриватБанку» Україна отримала близько 400 судових позовів.

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