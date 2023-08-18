Державний «ПриватБанк» у ніч на 19 серпня проведе регламентні роботи своїх систем та сервісів, щоб підвищити якість та безпеку платежів. Про це у п’ятницю, 18 серпня, повідомив Telegram-канал прес-служби банку.

Як йдеться в повідомленні, роботи заплановані з 00:30 до 7:30. У цей час тимчасово можуть бути недоступні операції з картками, Приват24, також "тайм-аут" триватиме у роботі банкоматів, терміналів самообслуговування та POS-терміналів банку.

«Якщо ви повинні зробити важливі покупки та перекази в пізню годину, врахуйте інтервал проведення робіт», – попереджають у ПриватБанку.

Також у банку зазначили, що його клієнти здійснюють у середньому понад 1 млн платежів на годину, це майже 50 000 платежів щохвилини.

Зауважимо, що «ПриватБанк» є одним з лідерів за кількістю банкоматів і POS-терміналів, а також за кількістю клієнтів.