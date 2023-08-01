Не потрібно звертатися до банку задля перевипуску картки – вони будуть працювати ще 24 місяці понад термін, що вказаний на картці

Державний «ПриватБанк» з 1 серпня подовжує період використання всіх карток на 24 місяці. Про це повідомила прес-служба банку у вівторок, 1 серпня.

Зазначається, що клієнтам не потрібно зараз перевипускати картки, вони будуть працювати ще 24 місяці понад термін, що вказаний на картці.

За картками з подовженим терміном клієнтам доступні такі операції:

• оплата в магазинах по POS-терміналу;

• зняття готівки в банкоматах;

• операції в «Приват24»;

• поповнення рахунку (будь-яким зручним способом).

Для оплати в інтернеті потрібно створити Digital картку в «Приват24» і перерахувати на неї кошти.

До слова, із 1 серпня в Україні вводяться нові правила при поповненні рахунків через термінали самообслуговування. Зокрема користувачі в обов’язковому порядку будуть вводити номери своїх телефонів для верифікації.