«ПриватБанк» автоматично подовжив період використання всіх карток на два роки
До теми
Державний «ПриватБанк» з 1 серпня подовжує період використання всіх карток на 24 місяці. Про це повідомила прес-служба банку у вівторок, 1 серпня.
Зазначається, що клієнтам не потрібно зараз перевипускати картки, вони будуть працювати ще 24 місяці понад термін, що вказаний на картці.
За картками з подовженим терміном клієнтам доступні такі операції:
• оплата в магазинах по POS-терміналу;
• зняття готівки в банкоматах;
• операції в «Приват24»;
• поповнення рахунку (будь-яким зручним способом).
Для оплати в інтернеті потрібно створити Digital картку в «Приват24» і перерахувати на неї кошти.
До слова, із 1 серпня в Україні вводяться нові правила при поповненні рахунків через термінали самообслуговування. Зокрема користувачі в обов’язковому порядку будуть вводити номери своїх телефонів для верифікації.