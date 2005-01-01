«ПриватБанком» керуватиме банкір з Чехії

Наглядова рада «ПриватБанку» у середу, 10 січня 2018 року призначила Петра Крумханзла на посаду голови правління, та подала документи до Національного банку України на його затвердження, повідомила прес-служба банку.

Петр Крумханзл народився в 1966 році та закінчив Карлів університет у Празі зі ступенем кандидата наук з математики в 1990 році. На вищих керівних посадах у провідних банках Європейського Союзу він проявив себе як вимогливий і прагматичний лідер, зосереджений на вдосконаленні процесів та організації надійної системи внутрішнього контролю.

Як наголосили в прес-службі «ПриватБанку», він також довів свою ефективність в умовах українського банківського ринку періоду кризи 2008 року. На посаді члена правління з операційних питань в «Райффайзен Банку Аваль» Петр Крумханзл досягнув суттєвого зменшення витрат за рахунок реструктуризації мережі відділень та впровадження нових бізнес-моделей, а також адаптував банк до несприятливих ринкових умов.

«Також цінним стане його досвід на посаді члена правління з операційних питань в створеній урядом Австрії компанії з управління проблемними активами Heta Asset Resolution, де він відповідав за виділення непрацюючих активів в так званий «поганий банк», а також за визначення корпоративної стратегії, забезпечення належної інфраструктури та юридичну підтримку. Його останній досвід роботи був пов’язаний з динамічним ринком Китаю, де Петр на посаді члена правління з операційних питань Home Credit, керував усіма операціями банку, в складі якого працювало понад 85000 працівників», – йдеться у повідомленні.

Як відомо, держава націоналізувала «ПриватБанк» 18 грудня 2016 року.