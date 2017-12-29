Рахунки «ПриватБанку» арештовано за позовом Суркісів

Ігор Суркіс і його брат Григорій Суркіс, а також пов'язані з ними особи, подали 42 позови проти Національного банку

Виконавча служба арештувала рахунки «ПриватБанку» за позовом сім'ї українських мільярдерів-братів Суркісів. Банк оскаржив в Окружному адмінсуді Києва арешт рахунків, однак 18 грудня суд у задоволенні позову відмовив, пише LB.ua.

У своєму позові «ПриватБанк» просив суд визнати протиправними дії держвиконавця про винесення кількох постанов від 29 листопада про накладення арешту на майно банку. Фінустанова також просила суд зняти арешт з рахунків у таких фінустановах: НБУ, «Укрексімбанк», «Райффайзен Банк Аваль», «Укрсоцбанк», «Сітібанк», банк «Південний», «А-банк», «Марфін Банк», «Комерційний інвестиційний банк», Розрахунковий центр з обслуговування договорів на фінансових ринках, «Асвіо банк».

6 листопада Київський апеляційний адміністративний суд зобов'язав «ПриватБанк» повернути сім'ї Суркісів 1,05 млрд грн, 266,2 тис. доларів і 7,8 тис. євро.

Ігор Суркіс мав у банку рахунок на 151 млн грн, Поліна Ковалик – 514,1 млн грн, Григорій Суркіс – 163,1 млн грн, Марина Суркіс – 174,5 млн грн, Рахміль Суркіс – 44,8 млн грн. Ці кошти в грудні 2016 року під час процедури bail-in були конвертовані в капітал «ПриватБанку» як кошти пов'язаних осіб.

Суркіси хочуть оскарження визнання їх Нацбанком пов'язаними особами.