Генпрокурор анонсував підозри причетним до виведення грошей «ПриватБанку»

Генеральний прокурор Юрій Луценко запевняє, що ГПУ вручить підозри особам, причетним до виведення коштів «ПриватБанку», коли ці імена будуть встановлені. А поки прокуратура чекає на результати аудиторської перевірки та звіту НБУ перед слідством. Про це він заявив в інтерв'ю українським телеканалам, показаному у вівторок ввечері, інформує «Інтерфакс-Україна».

«Нагадаю, мова йде про 180 млрд грн ймовірних коштів, які були виведені з банку, і до сьогоднішнього дня ні «ПриватБанк», ні Нацбанк, ні слідство не встановили, де знаходяться ці кошти, через довгі процедури міжнародних запитів. Kroll і інші іноземні партнери зробили це набагато швидше», – сказав він.

Генпрокурор зазначив, що з нетерпінням очікує офіційний звіт Нацбанку перед слідством, і після цього, на його думку, буде «короткий шлях до підозр».

«Хто б не був власником, бенефіціаром цих рахунків - він отримає підозру. Можу чітко про це сказати. Чиє б прізвище там не стояло», – заявив він.

Генпрокурор також наголосив, що на посаді генпрокурора не раз доводив, що для нього навіть «прізвища його колишніх товаришів не є принциповими».

Нагадаємо, що у грудні 2016 року уряд України за пропозицією Нацбанку й акціонерів «ПриватБанку», найбільшими з яких на той момент були Ігор Коломойський і Геннадій Боголюбов, ухвалив рішення про націоналізацію цієї найбільшої на українському ринку фінустанови.

Однак після націоналізації «ПриватБанку» проти Національного банку, Міністерства фінансів і самого «Привату» було подано понад 400 судових позовів. Частину з цих позовів подали колишні власники фінустанови.