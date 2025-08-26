Кінозірка Джордж Клуні зіграв кінозірку у фільмі братів Коенів «Аве, Цезарю!»

Міжнародний день актора (International Actor’s Day) відзначають 26 серпня – це свято акторського мистецтва, день, присвячений вшануванню акторів у всьому світі. Пропонуємо кілька фільмів, які дотепно розповідають про цю професію та її яскравих представників.

«Тутсі» (Tootsie, 1988)

Головний герой – актор Майкл Дорсі, який не може знайти нормальну роботу, а через власний непростий характер не може втриматись навіть на тих, куди його беруть. У той же час він дізнається, що творці серіалу «Лікарня Південного Заходу» безуспішно шукають актрису на роль адміністраторки лікарні. Він вирішує перевдягтися у жіночу сукню та піти на проби. В образі Дороті він одразу отримує роботу.

Комедія Сідні Поллака отримала три премії «Золотий глобус» та премію «Оскар» за найкращу жіночу роль другого плану.

«Артист» (Artists, 2011)



Французький режисер Мішель Хазанавічус своїм знаменитим «Артистом» кидає виклик сучасному високотехнологічному кінематографу. Дія його німого чорно-білого фільму відбувається в епоху розквіту великих голлівудських кіностудій. Джордж Валентин (Жан Дюжарден) – зірка німого кіно. Але його кар'єра руйнується через прихід в кінематограф звуку. Молоденька статистка Пеппі Міллер (Береніс Бежо), навпаки, злітає на вершину слави. Їхні шляхи перетинаються, породжуючи історію кохання.

«Ла-Ла Ленд» (La La Land, 2016)



Мюзикл, що розповідає історію кохання джазового піаніста Себастьяна (Раян Гослінг) та молодої акторки Мії (Емма Стоун), які зустрічаються на шляху до власних мрій. Поміж пристрасті і, здавалося б, спільного бачення майбутнього їм доводиться обрати себе, кохаючи одне одного.

«Аве, Цезарю!» (Hail, Caesar!, 2016)



У Голлівуді, імперії блиску та розкоші, одного дня зникає виконавець головної ролі у фільмі «Аве Цезар!». Ні дружина, ні численні коханки не знають, де він. Тепер Едді, який працює в Голлівуді фахівцем з неприємностей, має врятувати ситуацію. Актори нескінченно потрапляють у скандали, в студії весь час відбуваються конфлікти. Всі ці проблеми і труднощі й вирішує Едді – тихо, без шуму, поліції та преси. Проте справи з викраденням він іще не мав.

Головні ролі зіграли Джордж Клуні, Алекс Карповський, Джош Бролін, Ченнінг Татум, Скарлетт Йоганссон, Рейф Файнс, Дольф Лундгрен, Джона Гілл, Тільда Свінтон, Френсіс МакДорманд, Крістофер Ламберт та інші.

«Вавилон» (Babylon, 2023)



Події «Вавилону» стартують у 1926 році – за рік до того, як у кіно прийшов звук, тоді, коли «золота доба» ще тільки починалась, а Голлівуд все ще був купкою знімальних майданчиків десь у Каліфорнії.



Неллі Ларой (Марго Роббі) мріє стати акторкою, Менні Торес (Дієго Кальва) мріє хоча б з’явитись на знімальному майданчику, а Джек Конрад у блискучому виконанні Бреда Пітта уже є зіркою (а ще алкоголіком та бабієм). Їх світ міняється – спочатку тоді, коли вони потрапляють у кіно, а потім тоді, коли у кіно приходить звук. У фільм також знімались Тобі Магуайр, Олівія Вайлд, Самара Вівінг, Флі, Ерік Робертс, Джин Смарт та інші.

Попри те, що більшість персонажів вигадані, Пітт та Роббі у своїх ролях спирались на цілком реальних людей. Прототипом Джека став актор німого кіно Джон Гілберт. Він грав у популярних фільмах «Серце гір», «Слуга в будинку» тощо. У 30-х роках його кар’єра занепала. Марго Роббі черпала натхнення з образу голлівудської акторки Клари Боу, яка стала секс-символом свого часу ще до того, як цей термін з’явися у вжитку.

Еволюція Голлівуду, від божевільних вечірок 20-х у дусі Великого Гетсбі до кодексу Гейнса 30-х через яскравих героїв та дотепні сюжетні ходи насамперед є любов’ю до кіно у чистому вигляді.