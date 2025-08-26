Сестри Фаннінг стали знаменитими ще у дитинстві

Дуже часто не лише батьки та діти стають однаково популярними акторами. Часто і брати чи сестри мають успішну кар’єру, незалежно один він одного (або ж допомагаючи один одному). Ми підготували кілька таких прикладів.

Вільям, Стівен, Алек та Деніел Болдвіни

Усі чотири брати Болдвіни вирішили стати акторами. Найвідомішого з них, Алека, глядач запам'ятав за ролями у картинах «Перл Гарбор», «Авіатор», а також судовою справою про вбивство операторки Галини Гатчинс. Вільям Болдуїн прославився завдяки ролям у «Трісці» та «Чесній грі», а Стівен став відомий після виходу «Флінстоунів у Рок-Вегасі». Чимало ролей і у Деніела – як у фільмах, так і в серіалах.

Таїса та Віра Фарміги

Номінантка на «Оскар» Віра Фарміга, американка українського походження, має талановиту молодшу сестру Таїсу. Віра знімалась у «Відступниках» Скорсезе та «Мені б у небо». Таїса найбільш відома за серіалом «Позолочене століття».

Маколей, Кіран та Рорі Калкіни

У той час, як Маколей Калкін занапастив свою акторську кар’єру після того, як встиг побути одним із найпопулярніших акторів-дітей, його брат Кіран, навпаки, підійматися угору – аж до «Оскара» та «Золотого глобуса». Маколей Калкін, зрозуміло, просто незабутній у «Сам удома». Кіран зіграв у фільмах «Скотт Пілігрим проти всіх» та «Батько нареченої», а також у серіалі «Спадкоємці» та «Справжній біль». Рорі отримав помітні ролі у картинах «Жорстокий струмок» та «Чамскраббер».

Мері-Кейт, Елізабет та Ешлі Олсен

Мері-Кейт та Ешлі Олсен, сестри-билизнючки, так само були популярними зірками-дітьми у 90-х та знімались у численних сімейних фільмах (наприклад, «Я та моя тінь»). Потім їх кар’єра пішла на спад. А от їхня молодша сестра Елізабет стала популярною в дорослому віці. Дівчина знялася в ролі Багряної Відьми у «Месниках», а також у «Годзілі», «Вітряній ріці» тощо.

Ерік та Джулія Робертси

Джулія Робертс прийшла на знімальний майданчик як молодша сестра Еріка Робертса («Потяг-утікач», «Одіссея», «Темний лицар», «Вавилон»). Досить швидко вона отримала власну популярність, яка значно перевищила славу старшого брата. Такі фільми як «Красуня», «Ерін Брокович» та багато інших зробили її однією із найзаможніших зірок Голлівуду. Зараз олімп штурмує донька Роберта – Емма («Мадам Павутина», «Нерв»).

Александр, Густав, Білл та Вальтер Скаршґорди

У шведського актора Стеллана Скаршґорда, відомого насамперед завдяки фільмам Ларса фон Трієра, четверо синів. Усі стали акторами. Наймолодший Вальтер поки що знявся лише в кількох шведських картинах. Густаф зіграв у «Вікінгах», «Світі дикого Заходу» та «Кон-Тікі». Білл найбільш відомий глядачеві за ролями у фільмах «Воно» та «Носферату», а найстарший із братів, Александр, є й найвідомішим. Він знімався у фільмах «Лі», «Меланхолія», «Варяг», «Безмежний басейн» тощо.

Ральф та Джозеф Файнси

Волдеморт та «англійський пацієнт», а також кардинал у «Конклаві» – гіти у біографії Ральфа Файнса. Також він знімався у «Списку Шиндлера». Його молодший брат Джозеф став популярним після виходу фільму «Закоханий Шекспір».

Руні та Кейт Мари

Молода актриса Руні Мара стала відкриттям після виходу американської версії картини «Дівчина з татуюванням дракона», потім вона отримала купу нагород за фільм «Керол». Кейт Мара знялася у перезапуску «Фантастичної четвірки», у фільмі «Марсіанин», а також серіалі «Картковий будинок».

Меггі і Джейк Джилленголи

Свою кар’єру Джилленголи почали разом, із фільму «Донні Дарко», що став культовим. Згодом кожен здобув власну славу. Меггі стала знаменитою завдяки картинам «Темний лицар» та «Посмішка Мони Лізи». Зараз вона робить впевнені кроки у режисурі. Джейк знявся в суперуспішних «Горбатій горі» та «Вихідному коді», отримавши за першу з них оскарівську номінацію.

Емілі та Зої Дешанель

Сестри також починали кар'єру разом з роботи над фільмом «Доктор Мамфорд». Вже потім на старшу Емілі чекала зіркова роль у серіалі «Кістки», а на молодшу Зої – ролі у фільмах «Автостопом по Галактиці», «500 днів літа» тощо.

Дакота й Ель Фаннінг

Обидві сестри стали зірками у дитинстві. Дакота зіграла у фільмі «Я – Сем» з Шоном Пенном та стала наймолодшою акторкою, номінованою на Премію Гільдії кіноакторів США. Її партнерами були Том Круз, Роберт Де Ніро та Дензел Вашингтон. Дорослою вона знімалась у серіалах «Ріплі», «Алієніст», у фільмах «Вісім подруг Оушена», «Соловей» тощо. Семирічна Ель знялась у «Вавилоні» Алехандро Гонсалеса Іньяріту. Зараз в її фільмографії – «Боб Ділан», «Неоновий демон» та багато інших. Сестри мріють знятися разом.

Бен та Кейсі Аффлеки

Бен Аффлек – лауреат премії «Оскар» за сценарій до фільму «Розумник Вілл Гантінґ» (разом з Меттом Деймоном), за найкращий фільм 2012 року «Арго», а також антипремії «Золота малина» як найгірший актор за ролі у фільмах «Джилі», «Шибайголова» і «Час розплати». Його молодший брат Кейсі – лауреат премії «Оскар» (2016) за головну роль у фільмі «Манчестер біля моря». Він знімався в «Оппенгеймері» та інших гітах.