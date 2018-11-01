Проектанта зобов'язали виправити недоліки дитячого майданчика біля Собору святого Юра

З земляних пагорбів на майданчику сповзла трава

Після здачі в експлуатацію дитячого майданчика біля Собору святого Юра на його території виявили суттєві недоліки. Авторів проекту дитмайданчика зобов'язали до 13 листопада усунути його недоліки.

Нагадаємо, у квітні цього року міське управління архітектури провело конкурс на найкращий проект дитячого майданчика, де перемогло архітектурне бюро «А44», яке запропонувало облаштувати перший у Львові майданчик європейського зразка з пластичними формами та ландшафтними елементами. Згідно цього проекту, на на території майданчика облаштували лазанку, будинок на дереві, слухову трубу, батут, чотири балансири, чотири гойдалки, гірку та інші ігрові елементи.

Тендер на облаштування цього дитячого майданчика виграв підприємець Новосад Ігор Володимирович, з яким Галицька райадміністрація підписала договір на 904 тис. грн, однак потім зменшила суму до 862 тис. грн.

У жовтні після здачі дитмайданчика в експлуатацію на його території порозмивались доріжки та позлазила трава з земляних насипів. Окрім того, на лазанці протерлися кріплення шнурків. За словами голови Галицької районної адміністрації Андрія Зозулі, деякі рішення проекту майданчика виявилися непристосованими для ландшафту на цій території.

«Те рішення, яке запропонував проектант, не працює. Трава на таких схилах фізично не може втриматися. Ще одна проблема – це шнурки, які є запроектовані, в місцях стику з металом не витримують тертя. Але підрядник знайшов інше технічне рішення і почав заміну шнурків», - розповів ZAXID.NET Зозуля.

За його словами, до 13 листопада проектант має запропонувати зміни до свого проекту, щоб покращилась експлуатація майданчика. Зозуля зазначив, що з міського бюджету не виділятимуться додаткові гроші на усунення недоліків на майданчику, проектант має зробити це власним коштом.

Фото Романа Квятковського

Нагадаємо також, що на початку жовтня вандали спалили на цьому майданчику батут. На його місці підрядник уже встановив новий.