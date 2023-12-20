Серед переможців і проект Львівського обласного госпіталю ветеранів війни та репресованих ім. Юрія Липи

Три львівські обласні лікарні отримають фінансування проектів у межах європейської програми «Польща-Україна 2021-2027». Їхні проекти увійшли у 20 проектів-переможців програми Interreg NEXT, повідомив у Facebook в. о. голови Львівської облради Юрій Холод.

Переможців оголосили у Варшаві 15 грудня 2023 року. Загалом було 115 заявок на фінансування медичних проектів.

Фінансування отримають:

1. Спільний проект Львівського онкологічного регіонального лікувально-діагностичного центру та Білостоцького онкологічного центру імені Марії Склодовської Кюрі (Польща) «Розвиток польсько-українського співробітництва, спрямований на діагностику та лікування раку»;

2. Проект Мазовецького воєводського шпиталю св. Йоана Павла ІІ в Седльцах спільно з Львівським обласним клінічним діагностичним центром «Зазирни всередину себе – розширення доступу до спеціалізованої діагностики на польсько-українському прикордонні»;

3. Проект Університетської клінічної лікарні імені Фридерика Шопена в Жешуві у співпраці з Львівським обласним госпіталем ветеранів війни та репресованих імені Юрія Липи «Поширені проблеми лікування хворих на урологічні захворювання за допомогою лапароскопічної хірургії».

Серед переможців Interreg NEXT «Польща-Україна 2021-2027» також є проекти, які реалізують Мостиська міська лікарня, Головне управління ДСНС України у Львівській області, Львівське ТМО та Львівський національний медичний університет імені Данила Галицького.

«Оцінюючи якість поданих заявок і бажаючи забезпечити надання гранту більшій їхній кількості, Комітет вирішив перерозподілити 2,55 млн євро з пріоритету «Співпраця» до пріоритету « Здоров’я». Для фінансування додаткових проектів також необхідно було знизити рівень співфінансування заявок з 90% до 83%. Загальна сума передбаченого грантового фінансування становить 39,92 млн євро», – повідомили у комітеті програми.

До слова, Програма Interreg NEXT Польща – Україна 2021-2027 діє в рамках цілі «Європейське територіальне співробітництво» (Interreg) та Інструменту сусідства, міжнародного співробітництва та розвитку (NDICI). Загальною метою Програми є підтримка процесів транскордонного розвитку на прикордонні Польщі та України. Вона адресована прикордонним регіонам Польщі та України та всім неприбутковим установам із цих регіонів. Європейський Союз виділив на Програму 235,9 млн євро (214,4 млн. євро – на проекти).