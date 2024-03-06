1 березня Сенат академії погодив кандидатуру Ярослава Грицака на членство в Європейській академії наук і мистецтв

64-річного професора Українського католицького університету Ярослава Грицака обрали членом Європейської академії наук і мистецтв. Таке рішення ухвалив Сенат академії 1 березня 2024 року, повідомила прес-служба УКУ.

Європейську академію наук і мистецтв заснували у 1990 році. Її місія полягає в тому, щоб розвивати міждисциплінарну співпрацю між авторитетними вченими з різних дисциплін, провідними митцями та управлінцями. Їхня мета – аналізувати важливі суспільні виклики та допомогти у розв’язанні складних питань для майбутнього європейців.

Академія об’єднує понад 2000 видатних учених і практиків з усієї Європи, серед яких 32 лауреати Нобелівської премії.

«Два роки тому до мене звернувся професор з математики Міхаел Айхмаір (Michael Eichmair) з Віденського університету. Прочитавши мою книжку “Пророк у своїй вітчизні: Франко та його спільнота”, він запропонував висунути мою кандидатуру на членство у Європейській академії. Я був не проти, надіслав своє CV і список публікацій. 4 березня отримав повідомлення про позитивне рішення Сенату», – розповів історик Ярослав Грицак.

Окрім професора Ярослава Грицака, членами академії з України є також письменник, перекладач, літературний критик, науковець-філолог Дмитро Чистяк, доцентка кафедри громадського здоров’я Сумського державного університету Ганна Губенко, фахівець у галузі механіки Веніамін Кубенко.

Інавгурація нових членів академії відбудеться під час пленарного засідання 8 березня 2025 року в Зальцбургу.