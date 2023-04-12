Професорку зі Львова обрали головою комісії відзнаки «Орден Святого Пантелеймона»
Нові переможці медичного «Оскара» будуть оголошені 9 серпня 2023 року
До теми
Завідувачка кафедри Львівського національного медуніверситету ім. Данила Галицького Ірина Сенюта вдруге стала головою професійно-етичної комісії поважної ради відзнаки «Орден Святого Пантелеймона». Нові переможці медичного «Оскара» будуть оголошені 9 серпня 2023 року , повідомили на сайті вишу.
11 квітня відбулося чергове засідання поважної ради Ордена Святого Пантелеймона «Честь медичної професії у конкурсному сезоні 2022-2023 років». Під час засідання обговорили низку питань, зокрема, склад професійно-етичної комісії.
«За результатами голосування представницю Львівського національного медичного університету імені Данила Галицького, завідувачку кафедри медичного права, доктора юридичних наук, професорку Ірину Сенюту було затверджено головою професійно-етичної комісії поважної ради Ордену Святого Пантелеймона», – сказано у повідомленні.
Професійно-етична комісія – дорадчий орган, який розглядає скарги щодо порушень проведення конкурсного відбору, зокрема, скарги на роботу регіональних рад та національно-експертної комісії. У випадку виникнення професійно-етичних конфліктів, розглядає такі ситуації, надає поважній раді оцінку та рекомендує рішення у кожному випадку.
Професорка Ірина Сенюта вже третій рік поспіль є членкинею професійно-етичної комісії і вдруге – її головою.
До слова, оголошення імен нових переможців лауреатів медичного «Оскара» відбудеться 9 серпня 2023 року.
Нагадаємо, нагорода «Орден Святого Пантелеймона» заснована у 2009 році і з 2017 року є найвищою громадською нагородою для медиків за професіоналізм і милосердя в Україні. Також її називають «Оскаром» у медицині. Відзнаку підтримують усі християнські церкви в Україні, МОЗ та Національна академія медичних наук.