Професорка Ірина Сенюка вдруге очолила професійно-етичну комісію

Завідувачка кафедри Львівського національного медуніверситету ім. Данила Галицького Ірина Сенюта вдруге стала головою професійно-етичної комісії поважної ради відзнаки «Орден Святого Пантелеймона». Нові переможці медичного «Оскара» будуть оголошені 9 серпня 2023 року , повідомили на сайті вишу.

11 квітня відбулося чергове засідання поважної ради Ордена Святого Пантелеймона «Честь медичної професії у конкурсному сезоні 2022-2023 років». Під час засідання обговорили низку питань, зокрема, склад професійно-етичної комісії.

«За результатами голосування представницю Львівського національного медичного університету імені Данила Галицького, завідувачку кафедри медичного права, доктора юридичних наук, професорку Ірину Сенюту було затверджено головою професійно-етичної комісії поважної ради Ордену Святого Пантелеймона», – сказано у повідомленні.

Професійно-етична комісія – дорадчий орган, який розглядає скарги щодо порушень проведення конкурсного відбору, зокрема, скарги на роботу регіональних рад та національно-експертної комісії. У випадку виникнення професійно-етичних конфліктів, розглядає такі ситуації, надає поважній раді оцінку та рекомендує рішення у кожному випадку.

Професорка Ірина Сенюта вже третій рік поспіль є членкинею професійно-етичної комісії і вдруге – її головою.

До слова, оголошення імен нових переможців лауреатів медичного «Оскара» відбудеться 9 серпня 2023 року.

Нагадаємо, нагорода «Орден Святого Пантелеймона» заснована у 2009 році і з 2017 року є найвищою громадською нагородою для медиків за професіоналізм і милосердя в Україні. Також її називають «Оскаром» у медицині. Відзнаку підтримують усі християнські церкви в Україні, МОЗ та Національна академія медичних наук.