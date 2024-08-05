Злісним порушником, який підняв на ноги французьку поліцію, виявилась куниця

Французькі правоохоронці завершили розслідування щодо неодноразових пошкоджень оптоволоконного кабелю у фанзоні Олімпійських ігор, повідомляє BFMTV.

Протягом останнього тижня у східному передмісті Парижа на межі великого лісу сталося 10 випадків пошкодження кабелю. Через повторюваність інцидентів прокуратура Парижа почала розслідування, підозрюючи умисне шкідництво. Однак після перегляду відеозаписів з камер спостереження з’ясувалося, що «диверсанткою» була куниця.

«Після аналізу секцій кабелів та записів камер відеоспостереження дії, що є предметом розслідування, приписали куниці, і справа закрита за відсутністю правопорушення», – йдеться у висновку прокуратури.

До слова, побоювання щодо диверсій у французьких правоохоронців не були безпідставними. Раніше, у ніч перед відкриттям Олімпіади, невідомі пошкодили важливе обладнання на трьох гілках швидкісної залізниці, що сполучають Париж з регіонами. Це зірвало плани майже 100 тисячам пасажирів. Слідчі схиляються до думки, що за диверсіями на залізниці стоять ліві екстремісти. Згодом також стало відомо про серію пошкоджень обладнання операторів зв'язку, втім, без масштабних наслідків.