Євген Селезньов звинуватив журналіста в наклепі та погрожував фізичною розправою

Поліція відкрила кримінальне провадження проти футболіста ФК «Минай» Євгена Селезньова через погрози журналісту Андрію Сеньківу. Кілька тижнів тому Сеньків опублікував записи розмов з Селезньовим, під час яких футболіст погрожував йому фізичною розправою через наклеп, після чого Сеньків подав заяву в поліцію.

«Поліція відкрила кримінальне провадження у цій справі. Стаття 345-1 "Погроза або насильство щодо журналіста". Цитата зі статті: "карається виправними роботами на строк до двох років або арештом на строк до шести місяців, або обмеженням волі на строк до трьох років, або позбавленням волі на строк до трьох років"», – написав Андрій Сеньків 23 грудня у Facebook.

Скандал довкола Євгена Селезньова розгорівся 9 грудня, коли були опубліковані аудіозаписи його розмов з Андрієм Сеньківим – 25 листопада та 8 грудня. Попередньо журналіст у випусках програми «ТаТоТаке» повідомив про порушення футболістом дисципліни в команді, а також про проблеми з дисципліною та хаос серед футболістів «Миная» загалом.

25 листопада Євген Селезньов зателефонував Андрію Сеньківу, звинуватив його в наклепі та сказав: «Я зараз просто передам твій номер телефона людям і скажу: “Мене просто взяли й оббрехали”. Тоді ти будеш з ними розмовляти».

8 грудня Сеньківу зателефонував головний тренер «Миная» Ігор Леонов, потім – знову Селезньов з роздягальні, де були присутні футболісти, і футболіст вже погрожував Сеньківу розправою особисто. Саме після цього дзвінка записи розмов опублікували на YouTube-каналі програми «ТаТоТаке», а журналіст написав заяву в поліцію. Повні розшифровки розмов можна прочитати на сайті Tribuna.

Андрій Сеньків зазначає, що справу передали з Києва в Ужгород, оскільки, за поясненням поліції, протизаконні дії здійснювалися саме в цьому місті. За словами журналіста, таким чином справу хочуть зам’яти.

«Якщо пояснити прозаїчніше – справу взялися предметно рішати. Наприклад, те, щоб перекинути її в Ужгород. А там, враховуючи зв’язки бандюків-контрабандистів, які володіють “Минаєм”, все буде дуже просто. Виходить, єдині, хто від цього всього справді виграв – то поліцейські», – написав він.

36-річний Євген Селезньов – український нападник, відомий виступами за «Дніпро» у 2009-2011 та 2012-2016 роках, а також донецький «Шахтар» – у 2011-2012. У цей період також виступав за збірну України. Двічі поспіль найкращий бомбардир чемпіонату України: у сезонах 2010/11 (у «Дніпрі») та 2011/12 (у «Шахтарі»).

У 2016 році зіграв кілька матчів за російську «Кубань», потім – за «Шахтар», після чого кілька років грав у Туреччині. Повернувся в український чемпіонат у 2020 році – у «Колос» з Ковалівки. З літа 2021 року виступає за «Минай». У квітні РНБО запровадила санкції проти «топ-10» українських контрабандистів, серед яких був і власник «Миная» Валерій Пересоляк.