Пряники – традиційні солодощі, які відомі своїм неповторним смаком. Щоб приготувати вдома м’які пряники на сметані, дивіться рецепт на ZAXID.NET.

Інгредієнти:

Для тіста:

пшеничного борошна – 400 гр.;

сметани (15%) – 200 гр.;

цукру – 100 гр.;

куряче яйце – 1 шт.;

ванільного цукру – 1 п.;

рослинної олії – 1 ст.л.;

розпушувача – 2 ч.л.;

солі – 1 щіпка.

Для глазурі:

цукрової пудри – 100 гр.;

яєчний білок – 1 шт.

Спосіб приготування:

У глибоку миску розбити яйця, всипати цукор і трохи ванільного цукру або ваніліну. Спочатку все перемішати виделкою, а потім збити міксером.

В яєчну суміш додати сметану, всипати розпушувач і трохи посолити. Дуже важливо виконувати рецепт послідовно і не порушувати його, радить CookTips.

Отримуємо майже готове м’яке тісто, в яке потрібно просіяти пшеничне борошно і влити олію.

Замішуємо тісто м’якими і повільними рухами, щоб воно не було забите. Коли тісто стане однорідним, потрібно накрити його рушником і на 25-30 хв залишити у холодильнику.

Коли тісто охолоне, його потрібно вийняти і одразу розрізати на кілька частин, кожну з яких розкачати товщиною 1 см. Потім за допомогою форми або склянки вирізати майбутній пряник.

Викладіть пряники на деко, змащене олією, залишаючи між ними відстань.

Пекти пряники потрібно при температурі 180-190 °C від 10 до 25 хвилин.

Поки пряники румяняться, час зробити глазур. Міксером збиваємо яєчний білок і цукрову пудру у пишну і густу піну. По консистенції піна повинна нагадувати глазур для великодніх пасок.

Коли пряники допечуться, виймаємо їх і даємо повністю охолонути. Опісля можна буде їх занурити в глазур і залишити до повного застигання.