Пряники на сметані. Рецепт дня0
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Пряники – традиційні солодощі, які відомі своїм неповторним смаком. Щоб приготувати вдома м’які пряники на сметані, дивіться рецепт на ZAXID.NET.
Інгредієнти:
Для тіста:
- пшеничного борошна – 400 гр.;
- сметани (15%) – 200 гр.;
- цукру – 100 гр.;
- куряче яйце – 1 шт.;
- ванільного цукру – 1 п.;
- рослинної олії – 1 ст.л.;
- розпушувача – 2 ч.л.;
- солі – 1 щіпка.
Для глазурі:
- цукрової пудри – 100 гр.;
- яєчний білок – 1 шт.
Спосіб приготування:
У глибоку миску розбити яйця, всипати цукор і трохи ванільного цукру або ваніліну. Спочатку все перемішати виделкою, а потім збити міксером.
В яєчну суміш додати сметану, всипати розпушувач і трохи посолити. Дуже важливо виконувати рецепт послідовно і не порушувати його, радить CookTips.
Отримуємо майже готове м’яке тісто, в яке потрібно просіяти пшеничне борошно і влити олію.
Замішуємо тісто м’якими і повільними рухами, щоб воно не було забите. Коли тісто стане однорідним, потрібно накрити його рушником і на 25-30 хв залишити у холодильнику.
Коли тісто охолоне, його потрібно вийняти і одразу розрізати на кілька частин, кожну з яких розкачати товщиною 1 см. Потім за допомогою форми або склянки вирізати майбутній пряник.
Викладіть пряники на деко, змащене олією, залишаючи між ними відстань.
Пекти пряники потрібно при температурі 180-190 °C від 10 до 25 хвилин.
Поки пряники румяняться, час зробити глазур. Міксером збиваємо яєчний білок і цукрову пудру у пишну і густу піну. По консистенції піна повинна нагадувати глазур для великодніх пасок.
Коли пряники допечуться, виймаємо їх і даємо повністю охолонути. Опісля можна буде їх занурити в глазур і залишити до повного застигання.