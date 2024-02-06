Співачка Klavdia Petrivna отримала нагороду від сайту «Лірум»

Сайт про культуру «Лірум» у вівторок, 6 лютого, оголосив переможців першої премії «Золота Зоря Лірум». Переможницею у номінації «Дебют року» стала співачка Klavdia Petrivna, яка дотепер була анонімною. Отримувати нагороду вийшла 25-річна Маша Кондратенко. Згодом на сторінках в Instagram Маші Кондратенко та співачки Klavdia Petrivna з'явилася спільна публікація з підписом: «Хто це така?».

«Klavdia Petrivna змогла завоювати популярність на TikTok, при цьому зберігаючи свою анонімність до цього часу. Виконавиця опублікувала свої перші пісні у серпні 2023 року на своєму телеграм-каналі. На стримінгових платформах треки вийшли пізніше — у вересні 2023 року, але менше, ніж за півроку Klavdia Petrivna зібрала більш як 400 тисяч щомісячних слухачів на Spotify», – пише сайт «Лірум».

Історія в Instagram Маші Кондратенко, яка тримає нагороду співачки Klavdia Petrivna (Скриншот ZAXID.NET)

Зазначимо, що коли Маша Кондратенко отримувала нагороду, то не сказала, що є співачкою Klavdia Petrivna. Однак ведучий церемонії звертався до неї за псевдонімом, а згодом Маша опублікувала фото із нагородою.

Додамо, що співачка Klavdia Petrivna запозичила псевдонім від імені персонажки з книги «Записки Кирпатого Мефістофеля» Володимира Винниченка. Музичне медіа «Слух» визнало дебютний міні-альбом «Бережи мене» одним із 35 найкращих альбомів та міні-альбомів 2023 року. Наразі найпопулярнішою піснею виконавиці на YouTube є «Знайди мене», яка має 10 мільйонів переглядів. Крім цього, перша леді Олена Зеленська процитувала рядок з пісні співачки «Я щаслива» під час саміту перших леді та джентльменів у вересні 2023 року.

Виконавиця Маша Кондратенко є також блогеркою та акторкою серіалу «Школа». У 2020 році виконавиця була фіналісткою десятого сезону талант-шоу «Голос країни». Співачка здобула популярність завдяки пісні «Ванька-Встанька», яка наразі має 30 мільйонів переглядів на YouTube. До повномасштабного вторгнення Маша Кондратенко виконувала пісні російською.