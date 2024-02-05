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Біллі Айліш отримала нагороду за пісню з фільму «Барбі»

У ніч з 4 на 5 лютого (за киїським часом) у США відбулася 66-та церемонія нагородження «Греммі», яка відзначає найбільші музичні досягнення року. Усі переможці Греммі-2024: Пісня року : Біллі Айліш What Was I Made For

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