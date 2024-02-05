Названі переможці музичної премії «Греммі-2024»
Кіно — Наталка Горішня, 0 0
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Біллі Айліш отримала нагороду за пісню з фільму «Барбі»
У ніч з 4 на 5 лютого (за киїським часом) у США відбулася 66-та церемонія нагородження «Греммі», яка відзначає найбільші музичні досягнення року.
Усі переможці Греммі-2024:
- Пісня року: Біллі Айліш What Was I Made For
- Запис року: Майлі Сайрус Flowers
- Альбом року: Тейлор Свіфт Midnights
- Найкращий прогресивний R&B-альбом: SZA SOS
- Найкраще поп-соло виконання: Майлі Сайрус Flowers
- Найкраща R&B пісня: SZA Snooze
- Найкращий вокальний поп-альбом: Тейлор Свіфт Midnights
- Найкращий новий виконавець: Вікторія Моне
- Найкращий танцювальний поп-запис: Кайлі Міноуг Padam Padam
- Найраще поп-виконання дуету/групи: Ghost in the Machine, SZA за участю Фібі Бріджерс
- Найкращий танцювальний/електронний запис: Skrillex, Fred again.. & Flowdan Rumble
- Найкращий альбом танцювальної/електронної музики: Fred again.. Actual Life
- Найкращий рок-альбом: This Is Why, Paramore
- Найкраще виконання альтернативної музики: This Is Why, Paramore
- Найкращий альбом альтернативної музики: The Record, boygenius
- Найкраще рок-виконання: Boygenius Not Strong Enough
- Найкраще метал-виконання: Metallica 72 Seasons
- Найкраща рок-пісня: Boygenius Not Strong Enough
- Найкраще R&B виконання: ICU, Коко Джонс
- Найкраще реп-виконання: Killer Mike ft. André 3000, Future та Eryn Allen Kane Scientists & Engineers
- Найкраща реп-пісня: Killer Mike ft. André 3000, Future та Eryn Allen Kane Scientists & Engineers
- Найкращий саундтрек для візуальних медіа: «Оппенгеймер», композитор Людвіг Геранссон,
- Найкраща пісня, написана для візуальних медіа: What Was I Made For? з фільму «Барбі», Біллі Айліш O’Конелл та Фінеас O’Конелл
- Найкраще музичне відео: The Beatles I’m Only Sleeping
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