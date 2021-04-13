Курс «Просто про гроші» від банку ПУМБ і навчальної онлайн-платформи Prometheus створений для тих, хто досі думає, що більшість закордонних банківських систем кращі за українську; банки час від часу закриваються, тому вони ненадійні; банк – це складно і незрозуміло; зберігати гроші в банку невигідно і небезпечно; кредит – боргова яма через приховані комісії та незрозумілі умови; традиційне обслуговування у відділенні надійніше за дистанційне.

Це безкоштовний базовий курс з фінансової грамотності, в якому експерти ПУМБ на зрозумілих прикладах пояснюють, як зручно, безпечно та вигідно користуватися банківськими продуктами і послугами, управляти власними фінансами.

Упродовж курсу слухачі дізнаються: як обрати надійний банк і відкрити рахунок, оформити депозит згідно мети та правильно позичати гроші, позбутися страху перед кредитами і навіть заробляти на користуванні кредитною карткою, швидко проводити платежі й убезпечити свої кошти від шахраїв.

«Сподіваємось, цей курс стане у пригоді багатьом українцям. Навчить економити, накопичувати та примножувати кошти. Ставити фінансову мету та здійснювати її, використовуючи банківські продукти та послуги. Безпечно, зручно та самостійно управляти фінансами у дистанційних каналах. Бачити в українських банках надійних фінансових партнерів», – підкреслив Сергій Черненко, голова правління ПУМБ.

«Фінансова грамотність – одна з базових компетенцій сучасної людини, адже кожен з нас щодня приймає фінансові рішення. Навчаючись на цьому курсі, слухачі зможуть більше дізнатися про фінанси та отримати низку практичних порад з ефективного управління особистими коштами», – зазначила Вікторія Примаченко, співзасновниця онлайн-платформи Prometheus.

Крім відеолекцій, підготовлені завдання, які допоможуть слухачам курсу відстежувати власні фінансові звички, рахувати винагороду за відкриття депозиту, визначити вартість і графік погашення кредиту. Наприкінці кожної теми є можливість виконати тестові завдання та перевірити свої знання. Для отримання сертифікату необхідно набрати 60% від загальної кількості балів.

Лектори курсу: Дмитро Дудник, директор департаменту з продуктів роздрібного бізнесу; Анастасія Ранчева, начальник управління пасивних продуктів роздрібного бізнесу; Олександра Чепуріна, начальник управління кредитних карток.

Відсьогодні курс доступний на платформі Prometheus. Зареєструватись можна за посиланням.

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