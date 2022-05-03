У Дрогобичі 42-річний п’яний чоловік облив бензином та підпалив свою 40-річну співмешканку. Жінка вижила, її госпіталізували до лікарні з опіками І-ІІІ ступенів.

Як повідомила Нацполіція Львівщини, випадок трапився ввечері у понеділок, 2 травня. Близько 21:30 до поліції надійшло повідомлення про те, що в одному з приватних будинків на вул. Січових Стрільців у Дрогобичі місцевий житель облив бензином та підпалив свою співмешканку.

Як встановили поліцейські, конфлікт між 42-річним чоловіком та його 40-річною співмешканкою виник під час розпиття алкогольних напоїв. Зловмисник облив жінку запальною сумішшю та підпалив. Потерпілу госпіталізували до лікарні. У неї опіки І-ІІІ ступенів.

Зловмисника, який перебував у стані алкогольного сп’яніння, затримано у порядку ст.208 КПК України, невдовзі суд обере йому запобіжний захід. Усі речові докази вилучено.

Слідчі відкрили кримінальне провадження за ч.2 ст.15 ч.1 ст.115 (Замах на вбивство) ККУ. Санкція статті передбачає покарання – від семи до п’ятнадцяти років позбавлення волі.