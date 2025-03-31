Український театр продовжує привертати увагу нових глядачів і повертати в зали тих, хто вже полюбив певні вистави. Квитки на них розкуповують у перші 10 хвилин після публікації. Втім, якщо в київські театри вже повний солд-аут як на «Конотопську відьму», так і на «Безталанну», у Львові квитки ще є.

Проєкт Concert.ua «Пішли в театр» підготував п’ять гастрольних вистав цієї весни, на які точно варто звернути увагу.

31 березня та 1 квітня. Театр імені Івана Франка

«Безталанна» – це класична драма Івана Карпенка-Карого про любовний трикутник, який об’єднав Софію, Гната і Варку. Емоційна вистава про вибір між любов’ю, суспільними очікуваннями, власними бажаннями та слабкостями. Режисер Іван Уривський надав нового бачення українській класиці, зберігши проблематику, емоційність та глибину. Неймовірна гра акторів, сценографія і декорації, що змінюються з розвитком сюжету. Обов’язкова до перегляду для всіх, хто полюбляє українську літературу й український театр. Постановник вистави Іван Уривський.

У приміщенні театру імені Марії Заньковецької

6 квітня

Іронічна вистава про успішну жінку, яка має в житті все, окрім кохання. Щоб вирішити цю свою єдину проблему, Мар’яна вирішує виростити ідеального партнера самостійно в домашніх умовах. А далі розкриваються типові проблеми пари, в якій один вирішує перевиховати іншого. У дотепній та іронічній комедії (автори Буратинський Олексій, Давіс Колбергс, Олексій Гнатковський) водночас розкриваються знайомі кожному конфлікти пари, стереотипи про жінок та чоловіків. Динамічний сюжет влучні жарти та Ірма Вітовська й Олексій Гнатовський є, без сумніву, принадами вистави.

У приміщенні Першого театру

14 та 15 квітня. Театр імені Івана Франка

Однак з найвідоміших вистав сучасності, яка відома вже далеко за межами України. Повість Григорія Квітки-Основ’яненка здобула нову популярність завдяки постановці Івана Уривського. Квитки купити майже нереально, але потрапити на виставу мріє більшість. Чудова акторська гра, багато гумору, містики, колориту, музики і танців. Обов’язково варто потрапити, щоб 1,5 години не відривати погляду від сцени і насолодитися українським.

Вистава Івана Уривського «Конотопська відьма», яку він поставив у київському театрі імені Івана Франка, стала сенсацією у театральному світі країни.

Режисер Іван Уривський давно та плідно працює саме з класичною літературою. Він не боїться спрощувати та коротити сюжети та робити твори зі шкільної програми такими, що подобаються не лише вчителям, але й учням. Тим не менше, при усьому вільному поводженні з літературою він залишається у межах її меседжів та якості текстів.

Так, він робить українську класику сучасною, вписуючи у класичний текст сучасні меми чи перекидаючи містки між «тоді» та «тепер». Проте, не зраджуючи здоровому глузду та доброму смаку.

Певні знахідки у виставі, зокрема прямо таки макбетівське тріо відьом, що від початку та до кінця супроводжує дію як античний хор вписує виставу у давні театральні та співочі традиції, а її шалений ритм відповідає тому, до якого звик сучасний глядач.

У приміщенні Львівської опери

5 травня. Art Ballet Company

Більшості з нас історія Лесі Українки знайома зі шкільних підручників чи додаткової літератури. Але як щодо того, щоб побачити її життя мовою танцю? Балет-постановка «Леся» від Art Ballet Company розповідає про життя і творчість видатної поетеси, використовуючи вірші Лесі Українки та музику Франца Шуберта. А на сцені оживає не лише сама поетеса, а й героїні її творів. Прем’єра постановки відбулася лише у лютому 2025 року, але вистава вже встигла зібрати схвальні відгуки глядачів.

У приміщенні Львівської опери

8 травня. Київський театр оперети

Режисер Сергій Павлюк трансформував відомий твір Івана Багряного у мюзикл (на головному фото). При цьому незмінною залишилась проблематика – боротьба за свободу та людську гідність. Тільки тепер боротьбу Григорія Многогрішного із системою допомагають відобразити сценографія, музика та хореографія. Динамічний сюжет, емоційність героїв і незмінний слоган «Сміливі завжди мають щастя» вкотре примушують задуматися про важливість свободи, незламності і боротьби за незалежність.

У приміщенні театру імені М. Заньковецької