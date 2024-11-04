У листопаді плануються чимало прем’єр, на які глядачі досить довго очікують з нетерпінням. ZAXID.NET уже розповів про нові українські фільми, які можна буде побачити в останній місяць осені. Тепер поговоримо про проєкти з інших країн, серед яких чимало фестивальних гітів.

«Емілія Перес»

Emilia Pérez, прем’єр 7 листопада, режисер Жак Одіяр, на головному фото

Фільм – національний кандидат від Франції на «Оскар», фільм знаменитого режисера Жака Одіяра, вийде на великі екрани в Україні 7 листопада.

Картина брала участь в основному конкурсі Каннського кінофестивалю та чотири виконавиці жіночих ролей отримали спільний приз за найкращу жіночу роль. Створив фільм режисер Жака Одіяр, володар «Золотої пальмової гілки» Каннського кінофестивалю, «Срібного лева» Венеційського міжнародного кінофестивалю, премій BAFTA та «Сезар».

«Емілія Перес» – це унікальний жанровий мікс, що поєднує в собі елементи нуару, мелодрами, комедії та мюзиклу. Фільм розповідає історію Рити, адвокатки, яку недооцінюють на роботі. Крім того вона розуміє, що з її допомогою злочинці уникають відповідальності. Одного разу героїня отримує несподівану пропозицію. Вона має допомогти лідеру наркокартелю піти з кримінального світу й реалізувати неймовірний план втечі: ставши жінкою, як він завжди й мріяв бути.

У головних ролях знялися Зої Салдана, відома за кінофраншизами «Аватар» і «Вартові галактики», а також Селена Гомес («Мертві не помирають», «Дощовий день у Нью-Йорку», «Відв'язні канікули»). Гомес, яка також є співачкою, записала для фільму оригінальну пісню Mi Camino. Також у стрічці зіграли Адріана Пас і Карла Софія Ґаскон.

«Гладіатор ІІ»

Gladiator II, прем’єра 14 листопада, режисер Рідлі Скотт



Події відбуваються через два десятиліття після «Гладіатора». Онук колишнього імператора Риму Марка Аврелія і син Луцилли та Максимуса, Луцій, живе зі своєю дружиною і дитиною в Нумідії. Римські солдати на чолі з генералом Маркусом вдираються туди, вбивають його дружину і змушують Луція стати рабом. Натхненний історією Максимуса, він вирішує битися як гладіатор під опікою колишнього раба Маркініуса, який планує змову з метою захопити Рим.

Нагадаємо, перший фільм отримав п’ять оскарівських статуеток, в тому числі за найкращий фільм року. Головні ролі зіграли Пол Мескаль та Педро Паскаль.

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«Конклав»

Conclave, прем’єра 21 листопада, режисер Едвард Бергер



Кардинал Лоуренс, якому було доручено організувати вибори наступника покійного Папи, виявляє, що у того був секрет, який стосується певних кандидатів на престол. Прямо на його очах розгортається запекла боротьба кардиналів: ліберала Белліні, расиста Тедеско, а також ймовірного корупціонера Тремблея.

«Конклав» є кіноадаптацією однойменного роману Роберта Гарріса, опублікованого у 2016 році. Режисером є Едвард Бергер, попередньою роботою якого була одна картина «На Західному фронті без змін». Головні ролі виконали Рейф Файнс, Стенлі Туччі та Джон Літгоу.

«Ваяна 2»

Moana 2, прем’єра 28 листопада, режисер Дейв Деррік

У новому фільмі донька полінезійського вождя Ваяна та напівбог Мауї знову вирушають у подорож разом з командою не зовсім звичайних моряків. Пригода починається з несподіваного знаку від пращурів-мандрівників, який веде Ваяну до далеких морів Океанії. У небезпечних водах на неї чекають надзвичайні пригоди.

Режисером анімації став Дейв Деррік-молодший, для якого це повнометражний режисерський дебют.

Музику до мультфільму написали лауреатки премії «Ґреммі» Ебіґейл Барлоу та Емілі Бер, номінант на премію «Ґреммі» Опетая Фоай та володар трьох «Ґреммі» Марк Мансіна.

Трейлер побив рекорд з переглядів студії Disney. До озвучення своїх персонажів повернулися Ауліі Кравальйо, Двейн Джонсон, Темуера Моррісон, Ніколь Шерзінгер та Алан Тьюдік у ролі незамінного півня Ай-Ай.

«Марія»

Maria, прем’єра 28 листопада, режисер Пабло Ларрейн

Режисер Пабло Ларрейн назвав «Марію» завершальною частиною своєї трилогії біографічних фільмів про знакових жінок ХХ століття. Попередні роботи Ларрейна — «Спенсер» з Крістін Стюарт про принцесу Діану та «Джекі» з Наталі Портман про Жаклін Кеннеді — отримали номінації на «Оскар» у категорії «найкраща жіноча роль». Головну роль зіграла Анджеліна Джолі.

Світова прем’єра фільму відбулась на цьогорічному Венеційському кінофестивалі. Фільм зосереджується на останніх роках життя Марії Каллас, оперної ікони, відомої в усьому світі.

Після того як Каллас залишила сцену, вона переїхала до Парижа, де жила в елегантній, але болісній самотності. Картина досліджує її спогади, жалі та пошуки спокути, водночас пропонуючи інтимний погляд на жінку, яка стоїть за образом артистки. Стрічка висвітлює особисті та професійні труднощі Каллас, а також її бурхливі стосунки з грецьким судновласником Арістотелем Онассісом, її великим коханням, яке залишило глибокий слід у житті оперної діви.