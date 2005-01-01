П’ять скульптур із церкви у Золочеві заберуть до фондосховища Львівської галереї мистецтв

Одна зі скульптур церкви святого Миколая у Золочеві, які будуть передані Львівській національної галереї мистецтв ім. Бориса Возницького

П'ять фрагментів іконостасу із церкви святого Миколая УГКЦ у Золочеві на Львівщині можуть забрати до фондосховища Львівської національної галереї мистецтв. Всі ці скульптури ХVІІІ століття є власністю галереї і були передані золочівськй церкві лише на п'ять років.

За інформацією видання «Золочів.нет», про те, що скульптури можуть забрати з церкви і передати до фондосховища галереї, у неділю, 25 березня, повідомив настоятель храму отець Августин Шоп'як. Через це у неділю біля храму зібралися прихожани церкви, які не хочуть, аби музейники забирали фрагменти іконостасу.

Цю інформацію ZAXID.NET підтвердив директор Львівської національної галереї мистецтв ім. Бориса Возницького Тарас Возняк. За його словами, ці скульптури є музейною власністю і були передані церкві в тимчасове користування на п’ять років.

«Якраз зараз минає термін депозиту, на який були передані скульптури. Приблизно місяць тому я підписав звернення до Міністерства культури України з проханням продовжити цей депозит, але отримав відмову. Тому ми змушені дотриматись закону і, за умовами договору про депозит, повернути скульптури до музейних фондів, тому що це – відповідальність галереї і моя особиста відповідальність», – пояснив ZAXID.NET Тарас Возняк.

Іконостас церкви святого Миколая у Золочеві (скріншот з відео)

Тарас Возняк не уточнив, які саме це скульптури. Відомо, що серед них є розп'яття Ісуса Христа. Ймовірним автором цих фігур є львівський скульптор доби бароко Антон Штиль, який є послідовником Пінзеля. Однак, за словами Тарас Возняка, ця інформація не є підтвердженою.

«Це об'ємні скульптури, що характерні костелам. А їх просто додали до сучасного іконостасу і поставили у греко-котолицькй церкві. Насправді ці скульптури не мають надто великої культурної цінності, але ми мусимо їх забрати, оскільки того вимагає закон, хочуть цього прихожани церкви чи ні, – додав Тарас Возняк. – Це є нормальна практика. Наприклад, свого часу церква святого Юра у Львові також мала скульптури, які є музейною власністю, і повернула їх, коли сплив термін депозиту».

Додамо, що церква святого Миколая у Золочеві – це найстарішй храм у Золочеві і є пам’яткою архітектури XVI століття.

Нагадаємо, минулого року Тарас Возняк заявив про зникнення музейних експонатів із фондосховищ Львівської національної галереї мистецтв. Пізніше підрахували, що зник 621 експонат.