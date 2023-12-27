Якщо на вулиці зовсім не зимова погода, можна виправити ситуацію за допомогою кіно. Пропонуємо добірку фільмів, де багато снігу. А в реальності тішимося, що можна заощадити ресурси.

День бабака



Groundhog Day, США, 1993. Реж.: Гарольд Реміс. У рол.: Білл Мюррей, Енді Макдавел

Нагадуємо про якісну олдскульну комедію, яка, без сумніву, має статус культової. Щороку 2 лютого День бабака проводять у маленькому американському містечку Пансатоні. Бабак Філ прокидається та прогнозує погоду за своєю. І щороку телевізійний коментатор Філ Коннорс, який втомився від своєї роботи, змушений прийти на це свято. Одного разу, відвідавши свято, Філ знову прокидається 2 лютого. Він потрапив у часову пастку і 3 лютого ніяк не настає.

Вічне сяйво чистого розуму



Eternal Sunshine of the Spotless Mind, США, 2004. Реж.: Мішель Ґондрі. У рол.: Кейт Вінслет, Джим Керрі, Елайджа Вуд, Кірстен Данст

Джоель і Клементина – дві протилежності, вони як плюс і мінус, то відштовхуються один від одної, то притягуються з неймовірною силою. Вона розкута дівчина з кольоровим волоссям і вічними перепадами настрою, а він – нудний консерватор. Одного разу, під час сварки, імпульсивна Клем вирішує розлучитися з Джоелем і забути його назавжди. Вони живуть у часи, коли можна стерти спогади про колишнього коханого, про всі образи. Ось тільки всі радісні моменти теж будуть стерті. Фільм, який отримав «Оскар» у 2005 році за найкращий оригінальний сценарій, не можна забути.

Золотий компас



The Golden Compass, США, 2007, Реж.: Кріс Вайц. У рол.: Ніколь Кідман, Деніел Крейг, Дакота Блю Річардс



Фільм розповідає про пригоди незвичайної дівчинки Ліри у світі, де відьми керують небом Півночі, де білі ведмеді – найважливіші воїни, і де кожна людина має власний особистий «Деймон», тварину, яка супроводжує людину все життя, і де наука, теологія та магія тісно пов'язані між собою. «Золотий компас» – кіноадаптація першого тому казкової трилогії «Темні початки Філіпа Пулмана.

Замерзла з Маямі



New in Town, США, 2009. Реж.: Йонас Елмер. У рол.: Рене Зеллвеґер, Гаррі Коннік мол.

Кар'єристка Люсі Гілл насолоджується розкішним життям у Маямі. Раптом її відправляють у відрядження до холодної Міннесоти, де їй доведеться адаптуватися не лише до суворого клімату, але і до місцевих звичаїв. Щоб виконати завдання, Люсі потрібно знайти спільну мову з місцевими жителями, які не збираються йти їй на зустріч.

Старий Новий рік



New Year's Eve, США, 2011. Реж.: Геррі Маршалл. У рол.: Кетрін Хейгль, Джон Бон Джові, Гіларі Свонк, Роберт Де Ніро, Сара Джессіка Паркер, Ештон Катчер, Мішель Пфайффер

Герої фільму – жителі міста, яке ніколи не спить. У Нью-Йорку напередодні Нового року переплітається життя кількох героїв. У ролях – ціле сузір’я зірок першої величини.