Твори Антона Макаренка були популярними у радянський період

Український інститут національної пам’яті 6 червня повідомив, що відомий радянський письменник і педагог Антон Макаренко працював в НКВС. Відповідну довідку на вимогу Інституту надали в міністерстві внутрішніх справ.

Про те, що Антон Макаренко був співробітником НКВС, свідчать матеріали архівної справи МВС УРСР №2400, яку дослідила експертна комісія Українського інституту національної памʼяті. Справу надав Департамент з питань режимно-секретної діяльності Міністерства внутрішніх справ України.

Як зазначено у матеріалах справи, з 1 липня 1935 року Антон Макаренко працював помічником начальника відділу трудових колоній НКВС УРСР і начальником ІІ відділення цього ж відділу. Через рік він подав рапорт на звільнення з НКВС, однак з жовтня 1936 року виконував обовʼязки керівника колонії НКВС №5 у місті Бровари на Київщині. Як зазначають у МВС, у його особистій справі працівника НКВС не зазначено посадових обов’язків.

Архівна справа працівника НКВС Антона Макаренка

В Україні численні навчальні заклади названі на честь Макаренка, також є його іменні вулиці. Проте УІНП наголошує, що закон України «Про засудження та заборону пропаганди імперської політики в Україні і деколонізацію топонімії» забороняє глорифікацію осіб, які були працівниками радянських органів державної безпеки всіх рівнів. Експертна комісія надала висновок, що використання імені Антона Макаренка в назвах географічних об’єктів, юридичних осіб, об’єктів права власності, встановлення на його честь пам’ятників визнається пропагандою російської імперської політики.

«Незважаючи на те, що Антон Макаренко як педагог та письменник був особою, пов’язаною з розвитком української науки та культури, Закон не передбачає жодних винятків для назв географічних об’єктів, юридичних осіб та об’єктів права власності, а також пам’ятників і пам’ятних знаків, присвячених працівникам радянських органів державної безпеки всіх рівнів», – зазначено у висновку комісії.

Антон Макаренко (1888-1939) – соціальний педагог, який вважається одним із засновників системи колективного дитячо-підліткового виховання. Після закінчення Полтавського учительського інституту спочатку викладав у школах та училищах. А згодом очолив колонію для безпритульних і неповнолітніх правопорушників. У 1927-1932 років очолював комуну в передмісті Харкова. Потім він завідував її навчально-педагогічною частиною. Макаренко писав твори на тематику проблем дитячо-підліткового виховання. У радянські часи найвідомішим його твором була «Педагогічна поема» про перевиховання неповнолітніх правопорушників у дитячій трудовій колонії під Полтавою. Виховні методи Макаренка є предметом досліджень педагогів різних країн. ЮНЕСКО визнала Антона Макаренка одним із чотирьох найбільш знакових авторів, що сформували спосіб педагогічного мислення у XX столітті.