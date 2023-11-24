Архів оцифрував документи, з якими можна ознайомитися онлайн

Державний архів Львівської області продовжує оцифровувати документи, з якими можна ознайомитися онлайн. Зокрема, у листопаді 2023 року на сайті архіву опублікували матеріали, серед яких 253 справи Слідчого відділу НКВС у Львівській області за період з 1939 року по 1950 рік, що містять кримінальні справи.

Окрім того, на е-ресурс ДАЛО завантажили 28 справ, які стосуються дорадянського періоду та Львівського воєводського управління у Львові, що стосуються релігійних організацій.

«Включаючи спостережні справи за діяльністю греко-католицького колегіуму в Римі, зведені дані про парафії всіх віросповідань у повітах воєводства, а також матеріали щодо євангельських парафій та релігійних гмін. Серед інших цікавих архівних документів – справи про створення та ліквідацію парафій, експозитур та римо-католицьких парафій у різних повітах. Це непересічний ресурс для вивчення релігійної історії та адміністративних аспектів у Львівській області», – зазначили на сторінці архіву 24 листопада.

Також електронний фонд поповнився такими документами:

історія дорожнього будівництва – від кошторисів на будівництво мостів до листування про використання транспорту і руйнування внаслідок повеней;

документи Перемишлянського повітового суду представляють судовий реєстр позовів про сплату заробітку, визнання порушення права власності, розірвання договорів на оренду земельних ділянок і лісів, а також вирішення питань щодо спадку, встановлення батьківства, виконання боргових зобов’язань,

описи навчальних закладів Львівського шкільного округу. Цей архівний набір містить цінну інформацію про історію освітніх установ у регіоні.

Нагадаємо, торік Державний архів Львівської області запустив онлайн-платформу, на якій можна отримати доступ до понад 400 тисяч оцифрованих документів. Львівщина стала першою областю в Україні, в якій реалізували таку програму.