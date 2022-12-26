Обласний архів Львівської області працює на вул. Підвальній, 13

Державний архів Львівської області запустив онлайн-платформу, на якій можна отримати доступ до понад 400 тисяч оцифрованих документів. Львівщина стала першою областю в Україні, в якій реалізували таку програму. У понеділок, 26 грудня, у Львівській обласній військовій адміністрації її презентували.

Як повідомили в ЛОВА, Державний архів Львівської області запустив нову цифрову платформу. На ній усім користувачам доступні близько 400 тис. документів. Це 200 тис. сторінок справ, які оцифрували за проектом від жовтня, а також ще 200 тисяч сторінок, які архів оцифрував у попередні роки. Серед доступних матеріалів – фонди від XVIII століття.

«Інформатизація архіву дозволяє досягти дві цілі одночасно, адже цифрові документи можна переглядати з будь-якого куточка світу і їх не треба видавати на руки, а отже їх не можна пошкодити чи знищити», – зазначив заступник начальника Львівської ОВА Олександр Кулепін.

Директорка Державного архіву Львівської області Ірина Мартенс розповіла, що установа, яку вона очолює, найбільша в Україні і зберігає понад 2,5 млн документів.

«Ми відстежуємо тенденції, які документи є найбільш затребуваними для першочерговості їхнього оцифрування, адже попит на певні групи документів змінюється, як і інтереси людей у доступі до них. Для дослідників, зокрема істориків, науковців чи студентів, робота з оцифрованими документами стане більш зручною, адже не буде необхідності іти в архів для отримання доступу до такого документа», – пояснила Ірина Мартенс.

Оцифровані документи можна переглянути за посиланням. Там документи, які стосуються усієї області, поділяються на хронологічні періоди:

фонди дорадянського періоду;

фонди радянського періоду;

фонди періоду нацистської окупації;

фонди колишнього партархіву;

фонди періоду незалежної України.

Сайт має пошук за назвами фондів, історичними довідками та анотаціями до фондів і описів, а також заголовками справ. Покажчики імен, організацій та географічних назв на сайті є електронними аналогами традиційних карткових каталогів. Оцифровані матеріали можна переглянути на сайті, а неоцифровані можна замовити до читального залу архіву онлайн через особистий кабінет. Цей ресурс будуть системно наповнювати та удосконалювати його пошукові можливості.

Голова Державної архівної служби України Анатолій Хромов розповів, що за роки незалежності в Україні не існувало програм оцифрування державних архівів і Львівська область стала першою, яка реалізувала схожий проект серед державних обласних архівів.