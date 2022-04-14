В архіві зберігають документи, яким по кілька століть

Львівське відділення ЦДІАЛ зберігатиме пергаменти, датовані від 13 до 19 століття, у спеціальних сертифікованих вогнетривких шафах. Згодом архів планує убезпечити стародруки та інші унікальні документи зі своїх фондів.

Гуманітарну допомогу для убезпечення унікальних історичних документів, що стосуються не лише історії Львова, а й усієї держави, ЦДІАЛ надав Міжнародний альянс захисту спадщини в зонах конфлікту за посередництвом Британської бібліотеки, розповіла ZAXID.NET завсектору відділу давніх актів архіву Богдана Петришак.

У шафах, що забезпечують постійний захист від механічних ушкоджень і захист від вогню упродовж 2 годин, сховають 900 пергаментів, що раніше зберігались в окремій кімнаті, але просто на металевих стелажах.

Вогнетривкі шафи для архіву (фото ЦДІАЛ)

«Під час воєнного стану може трапитись ситуація, коли ці документи потребуватимуть захисту. У них містяться дані, що стосуються не тільки Львова, а й цілої держави. Дуже багато історичних даних і досліджень постраждало би, якби ми втратили ці справи», – говорить Богдана Петришак.

Такі ж вогнетривкі шафи отримає і львівський відділ Інституту археографії НАН України.

Згодом ЦДІАЛ також отримає від партнерів матеріали для убезпечення стародруків та інших унікальних документів і матеріали для реставрації документів.