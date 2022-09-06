Донецький ФК «Шахтар» переміг німецький футбольний клуб «РБ Лейпциг» у першому турі Ліги чемпіонів. Матч на «Ред Булл Арені» завершився з рахунком 4:1 на користь «гірників».

Рахунок у грі на 16 хвилині відкрив новачок донеччан львів’янин Мар’ян Швед. На 57 хвилині господарі відігралися: гол забив Махамед Сімакан. Проте вже за хвилину Мар’ян Швед вдруге відзначився після подачі Михайла Мудрика і відновив перевагу української команди.

«Шахтар» не зупинився на досягнутому. На 76 хвилині Михайло Мудрик сам забив гол, а на 85 хвилині крапку в матчі поставив легіонер «гірників» Лассіна Траоре.

У паралельному матчі мадридський «Реал» з рахунком 3:0 розбив шотландський «Селтік». Завдяки більшій кількості забитих м’ячів «гірники» поки що посідають перше місце в групі.

Турнірна таблиця групи F після першого туру:

«Шахтар» – 3 очки; «Реал» – 3 очки; «РБ Лейпциг» – 0 очок; «Селтік» – 0 очок.

У другому турі «гірники» зустрінуться з «Селтіком» 14 вересня на «Стадіоні Війська Польського» у Варшаві, який є домашньою ареною донеччан у єврокубках на час війни Росії з Україною.