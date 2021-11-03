Карім Бензема забив два голи у матчі

ФК «Шахтар» у матчі четвертого туру групового етапу Ліги чемпіонів потупився «Реалу» в гостях. Гра на «Сантьяго Бернабеу» завершилася з рахунком 2:1 на користь господарів поля, дублем відзначився Карім Бензема.

Уже на 5 хвилині «Реал» міг відкривати рахунок: Лука Модріч пробивав з близької відстані після пасу Лукаса Васкеса, а півкоманди «Шахтаря» лише проводжали Модріча і м’яч поглядом. Анатолій Трубін врятував ситуацію. Проте «гірники», на відміну від першого матчу проти мадридців, почувалися на полі набагато впевненіше, і вже на 10 хвилині ворота Тібо Куртуа після підступного удару Алана Патріка врятувала стійка. А за кілька хвилин момент мав Михайло Мудрик, але задовго думав, і Куртуа забрав у нього м’яч з-під ніг.

На 14 хвилині Трубін віддав засильний пас на Марлона у штрафному, який не встиг обробити м’яч, його обікрав Вінісіус Жуніор, віддав пас на Каріма Бензема в центр – 1:0. Гол Бензема став 1000 голом для «Реала» у Лізі чемпіонів. Жодна інша команда у цьому турнірі стільки ще не забивала. Уже за кілька хвилин другу спробу забити мав Лука Модріч – Трубін вибив ногою.

«Шахтар» надалі продовжував тиснути і відтягувати «Реал» до своїх воріт, і врешті на 39 хвилині старання не були марними. Микола Матвієнко протягнув м’яч по центру і віддав передачу у штрафний, Алан Патрік скинув грудьми на Фернандо, який з лету пробив над Куртуа. 1:1, «Шахтар» забив свій перший матч у груповому етапі поточного розіграшу Ліги чемпіонів.

У кінці першого тайму Фернандо мав ще один шанс біля воріт суперника, проте його потужний удар парирував воротар. Згідно зі статистикою першого тайму, «Реал» у першому таймі 7 разів ударив по воротах, а «Шахтар» – 5, проте обидві команди у площину били по три рази. Для порівняння: за перший тайм матчу в Києві «Шахтар» спромігся вдарити в бік воріт лише раз, тоді як гості – 15.

На 61 хвилині Бензема подвоює свій результат після неймовірної комбінації гравців «Реалу». Модріч у штрафному «Шахтаря» скинув назад на Вінісіуса, той віддав короткий пас на Каземіро, який п’ятою повернув м’яч назад, і Вінісіус віддав його під удар Бензема на 11-метрову позначку.

Після цього до середини тайму гра частково заспокоїлася, і лише на 75 хвилині лідер «гірників» Тарас Степаненко спробував пробити здалеку – повз дев’ятку. За кілька хвилин дальнім ударом по воротах «Шахтаря» відповів Модріч, але його грамотно заблокував Матвієнко. На 82 хвилині над воротами Куртуа головою пробив Ісмаїлі. Під кінець матчу мав шанс Георгій Судаков, який замінив на полі Степаненка, але Куртуа парирував.

«Шахтар», як і київське «Динамо», майже втратив шанси вийти хоча б до Ліги Європи. Зараз «гірники» посідають останнє місце турнірної таблиці, маючи лише одне очко.

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