Щороку у відділенні отримують допомогу понад 2500 дітей з різних регіонів України

У вівторок, 15 квітня, у Центрі дитячої медицини (Західноукраїнський спеціалізований центр) відкрили оновлене відділення анестезіології та інтенсивної терапії. На оновлення відділення з обласного бюджету скерували понад 48 млн грн. До фінансування також долучилися меценати і сам медичний заклад.

Щороку у Центрі отримують високоспеціалізовану допомогу понад 2500 дітей з усіх регіонів України: після складних операцій, трансплантацій, інтоксикацій та серйозних захворювань.

З обласного бюджету на оновлення відділення виділили понад 48 млн грн. До фінансування долучилися також сам медичний заклад та меценати, повідомив голова ЛОДА Максим Козицький.

У відділенні є сучасна система вентиляції, централізоване постачання вакууму та медичних газів, ізолятори, реанімаційні зали тощо. Усе обладнання відповідає найвищим світовим стандартам. Також є апарат «Штучна нирка», проводять процедури екстракорпоральної детоксикації. А головне – поруч з маленькими пацієнтами завжди можуть перебувати батьки, що також сприяє одужанню.

До оновлення відділення долучилися також меценати і сам медзаклад

«Окрема вдячність Карітасу – завдяки вашій підтримці нам вдалося придбати сучасне обладнання та облаштувати нейрохірургічну операційну», – повідомив Максим Козицький..

У найближчих планах – капітальний ремонт і переоснащення відділення нейрохірургії. Уже обговорюють це питання з нідерландськими партнерами. І також шукають спонсорів, аби закупити спеціалізоване обладнання для лікування дітей з епілепсією.