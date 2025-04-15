Ця система є частиною гуманітарної допомоги уряду Кореї

Університетська лікарня Львівського національного медичного університету м. Данила Галицького отримала надсучасну рентгенівську флюороскопічну систему EXTRON 7 (С-арка) виробництва DRTECH — лідера у сфері цифрової рентгенографії. Її вартість – 2 755 000 грн.

Ця система експертного класу надійшла від МОЗ України і є частиною гуманітарної допомоги уряду Республіки Корея, повідомили в медуніверситеті.

Цю систему будуть використовувати під час операцій, де потрібен інтраопераційний рентген-контроль

«Нове обладнання допоможе лікарям університетської лікарні проводити точні діагностичні дослідження, зокрема судинні, що є критично важливим для своєчасного лікування пацієнтів», – сказано у повідомленні.

Система EXTRON 7 активно використовується в хірургічних відділеннях лікарні. З допомогою нової апаратури вже успішно провели першу операцію. Обладнання дозволяє виконувати точні візуалізації в режимі реального часу під час оперативних втручань.

Ця система буде задіяна під час проведення ендоскопічних оперативних втручань в урології, інтервенційної ендоскопії, хірургії та інших напрямках, де потрібен інтраопераційний рентген-контроль.